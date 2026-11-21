Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de eğitimde eşitsizliğin derinleştiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, 6-14 yaş grubunda okullaşma oranının yüzde 99'a ulaştığı, ortaöğretimde okul terki oranının ise yüzde 1 olduğu belirtildi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Türkiye'de eğitimde eşitsizlik derinleşiyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Merkez, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek eğitim göstergelerine ilişkin verileri paylaştı.

DMM'nin açıklamasında, iddialara dayanak gösterilen yetişkin eğitim göstergesinin yaklaşık 50 yıl önce okula başlayan kuşakları da kapsadığına dikkat çekildi. Bu oranın farklı dönemlerdeki eğitime erişim koşullarının birikimli etkisini yansıttığı ve zaman içerisinde kademeli olarak değiştiği ifade edildi.

Türkiye'nin geçmişte eğitime erişimde OECD ortalamasının gerisinde kaldığı belirtilen açıklamada, erişimi genişletmeye yönelik reformlarla yetişkin nüfusun eğitim düzeyinde önemli ilerlemeler kaydedildiği vurgulandı.

OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 99'A ULAŞTI

DMM, Türkiye'de 6-14 yaş grubundaki okullaşma oranının yüzde 99 olduğunu ve bu oranın OECD ortalamasının üzerinde bulunduğunu bildirdi.

Ortaöğretimde net okullaşma oranının da 2002 yılında yüzde 50,57 seviyesindeyken yüzde 82,80'e yükseldiği aktarıldı.

OKUL TERKİ ORANI OECD ORTALAMASININ ALTINDA

Açıklamada, OECD'nin Bir Bakışta Eğitim 2026 Raporu'ndaki verilere de yer verildi. Buna göre, Türkiye'de ortaöğretimde okul terki oranının yüzde 1 olduğu, OECD ortalamasının ise yüzde 12 seviyesinde bulunduğu belirtildi.

Kamu harcamaları içerisinde eğitime ayrılan payın da yüzde 10'a yakın olduğu ve OECD ortalamasının üzerinde bulunduğu kaydedildi.

DMM, açıklamasının sonunda eğitim sistemindeki kazanımların görmezden gelinerek algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu. Vatandaşlardan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

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