DMM'den, "Almanya'dan 500 kişi gönderilecek" iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya'dan yasal ikameti bulunmayan 500 kişinin özel uçaklarla Türkiye'ye gönderileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, toplumsal hassasiyetleri manipüle etmeyi amaçlayan asılsız içeriklere itibar edilmemesi istendi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 kişinin özel uçak seferleriyle Türkiye'ye gönderileceği iddiasını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"ASILSIZ İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN"

Söz konusu iddiaların geçmiş dönemlerde de çeşitli mecralarda dolaşıma sokulduğu ve DMM tarafından açıkça yalanlandığı vurgulanan açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal hassasiyetleri manipüle etmeye yönelik ortaya atılan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi istendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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