İstanbul’u dolu vurdu! Yollar beyaza büründü, sürücüler mahsur kaldı
İstanbul’un Çatalca ve Silivri ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yollar beyaza bürünürken Çatalca Tüneli’nde bazı araçlar mahsur kaldı, uzun kuyruklar oluştu.
İstanbul’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çatalca’da Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki tünelde bazı araçlar mahsur kalırken uzun kuyruklar oluştu.
Silivri’nin Akören Mahallesi’nde ise ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yollar kısa sürede beyaza büründü.
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ÇATALCA TÜNELİ’NDE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca mevkiinde etkisini gösteren dolu nedeniyle bazı araçlar Çatalca Tüneli’nde ilerleyemedi. Tünelde uzun araç kuyrukları oluşurken yaşananlar sürücülerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, dolu yağışı nedeniyle tünelde bekleyen araçlar ve otoyolun beyaza bürünmüş hali yer aldı.
SİLİVRİ’DE YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Dolu yağışının etkili olduğu bir diğer adres ise Silivri’nin Akören Mahallesi oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri yolları beyaza kapladı. O anları kayda alan bir vatandaşın görüntülerinde, bir sürücünün aracını doludan korumak için üzerini örtmeye çalıştığı görüldü.