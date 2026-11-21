Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Değirmendere sahilinde yollar göle dönerken, seyir ve park halindeki çok sayıda araç su birikintilerinde mahsur kaldı. Bazı bölgelerde deniz ve karanın birleştiği görüldü. Rögarların taşmasıyla sokakları su basarken, bazı vatandaşlar evlerinden çıkamadı.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. Özellikle Değirmendere Merkez Mahallesi'nde yağışın ardından oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı.

Sabah saatlerinde şiddetini artıran yağışla birlikte rögarlar taşarken, sahil şeridindeki yollar adeta göle döndü.

ARAÇLAR SU İÇİNDE KALDI

Değirmendere sahilinde bulunan Muammer Aksoy Caddesi, sağanaktan en fazla etkilenen noktalardan biri oldu.

Caddede yükselen su seviyesi nedeniyle seyir ve park halindeki çok sayıda araç su birikintilerinde mahsur kaldı. Bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sokakların suyla dolması nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Kocaelide sağanak: Denizle kara birleşti, araçlar su altında kaldı

CUMARTESİ PAZARINI SU BASTI

Sağanak yağış, ilçede kurulan Cumartesi pazarını da olumsuz etkiledi.

Pazarın bulunduğu sokağı su basması nedeniyle esnaf zor anlar yaşarken, çevredeki cadde ve sokaklarda da büyük su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar su baskınları nedeniyle evlerinden çıkamadı.

Kocaelide sağanak: Denizle kara birleşti, araçlar su altında kaldı

Yağışın ardından belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

Özellikle Değirmendere sahili ve çevresindeki sokaklarda biriken suların tahliyesi için çalışmalar yürütülüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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