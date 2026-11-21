İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava tahminlerini paylaştı. İstanbul'da bugün yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak, pazartesi günü ise lodos fırtınası bekleniyor. Pazartesi 20 dereceye kadar çıkacak hava sıcaklığının salı günü 12 dereceye gerileyeceği tahmin edilirken Marmara Denizi'nde dalga boyunun 3 metreye ulaşması bekleniyor.

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İstanbul'da yağışlı havanın ardından lodos ve soğuk hava etkili olacak. AKOM'un 21 Kasım tarihli hava tahmin raporuna göre Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemlerinin etkisi sürerken Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı hava sistemi geliyor.

AKOM ve Meteorolojiden İstanbula peş peşe uyarılar! Sağanak, fırtına ve soğuk hava geliyor

İSTANBULLULAR ÖĞLE VE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul'da bugün özellikle öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Metrekareye 10 ila 20 kilogram yağış düşeceği tahmin edilirken güneyli yönlerden esecek rüzgârın hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşacak.

Pazar günü ise yağışa ara vermesi beklenen kentte sıcaklıklar 13 ila 16 derece arasında seyredecek.

AKOM ve Meteorolojiden İstanbula peş peşe uyarılar! Sağanak, fırtına ve soğuk hava geliyor

PAZARTESİ LODOS FIRTINASI VURACAK

İstanbul'da yeni haftanın ilk gününde lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerinde yeniden başlayacak yağışın salı sabahı da görülmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık tahmin raporuna göre pazartesi günü Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgârın hızı saatte 40-60 kilometreye ulaşacak.

MARMARA'DA DALGALAR 3 METREYE ULAŞACAK

Meteorolojinin üç günlük deniz tahmin bülteninde de fırtına uyarısı yer aldı.

23 Kasım Pazartesi günü Marmara Denizi, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.

Marmara Denizi'nde rüzgârın 6 ila 8 kuvvetinde eseceği, dalga boyunun yer yer 3 metreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların sefer duyurularını takip etmesinde fayda bulunuyor.

AKOM ve Meteorolojiden İstanbula peş peşe uyarılar! Sağanak, fırtına ve soğuk hava geliyor

SICAKLIKLAR BİR GÜNDE 8 DERECE DÜŞECEK

Pazartesi günü lodosun etkisiyle 20 dereceye kadar yükselmesi beklenen hava sıcaklığı, salı günü en yüksek 12 dereceye gerileyecek.

Çarşamba gününden itibaren İstanbul'da yağış beklenmezken gece sıcaklıklarının 5 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA 7 GÜNLÜK HAVA DURUMU

21 Kasım Cumartesi: Gök gürültülü sağanak, 14-17 derece.

22 Kasım Pazar: Parçalı ve az bulutlu, 13-16 derece.

23 Kasım Pazartesi: Lodos fırtınası, akşam yağmurlu, 12-20 derece.

24 Kasım Salı: Sabah yağmurlu, 7-12 derece.

25 Kasım Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu, 5-13 derece.

26 Kasım Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, 7-14 derece.

27 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, 6-13 derece.

YURT GENELİNDE DE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarına gerileyeceğini bildirdi.

Pazartesi günü Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen yağışların salı günü yurdun geniş kesimlerine yayılacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

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