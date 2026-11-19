Meteoroloji'den 2 günlük uyarı geldi. Yurt genelinde perşembe ve cuma günleri kuvvetli sağanak yağış ile fırtına bekleniyor. Vatandaşlardan sel ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre perşembe ve cuma günü yurt genelinde hava durumu yer yer yağışlı olacak.

19 Kasım 2026 Perşembe günü;

- Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

- Tunceli, Bingöl, Muş, Van'ın kuzeyi, Bitlis’in batısı ve Siirt’in kuzeyinde kuvvetli; Diyarbakır ve Batman illerinin kuzey kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

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MARMARA'DA YARIN FIRTINA VAR

- Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane’nin kuzeyi ile Ordu, Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

- Marmara Bölgesi’nde aralıklarla devam eden kuvvetli rüzgarın, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

20 Kasım 2026 Cuma günü;

- Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve batı, Düzce'nin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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- Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile rüzgarla birlikte çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.

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