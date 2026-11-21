İstanbul'daki sel ünlü şef Danilo'yu da vurdu! Soluğu mahkemede aldı
İstanbul'da 14 Ekim'de yaşanan ve 84 yılın yağış rekorunu kıran sağanak, çok sayıda ev ve iş yerinde büyük çaplı maddi hasara neden oldu. Selden etkilenen ünlü şef Danilo Zanna da Kağıthane'deki işletmesinde meydana gelen zararın belirlenmesi için soluğu mahkemede aldı.
İstanbul'da ekim ayında etkili olan şiddetli yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken geride büyük bir hasar bıraktı. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı, araçların sürüklendiği afette çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Sel felaketinin mağdurları arasında ünlü şef Danilo Zanna da yer aldı.
MAHKEMEYE BAŞVURARAK HASAR TESPİTİ İSTEDİ
Sabah gazetesinin haberine göre, Kağıthane'de faaliyet gösteren işletmesi sel sularından etkilenen Zanna, oluşan maddi kaybın resmi olarak belirlenmesi amacıyla hukuki yola başvurdu. Ünlü şef, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, 14 Ekim'de kentte yaşanan aşırı yağışın iş yerinde hasara yol açtığını bildirdi.
Zanna, işletmesindeki zararların herhangi bir tadilat veya onarım işlemi yapılmadan önce kayıt altına alınmasını istedi. Bu kapsamda mahkemeden, selin ardından oluşan hasarın yerinde incelenerek tespit edilmesini talep etti.
Ünlü şefin açtığı delil tespit davasıyla iş yerindeki mevcut zararın hukuki güvence altına alınması amaçlanıyor. Böylece Zanna, ilerleyen dönemde gündeme gelebilecek muhtemel hukuki süreçlerde kullanabilmek üzere hasarın resmi kayıtlarla belgelenmesini istedi.