Yapay zeka şirketi Anthropic'te çalışan Türk matematikçi Levent Alpöge, 167 yıldır çözülemeyen ve çözene 1 milyon dolar ödül vadeden Riemann Hipotezi'ni Claude yapay zeka modeliyle kanıtladığını öne sürdü. Alpöge'nin iddiası matematik dünyasını heyecanlandırırken, uzmanlar iddianın doğrulanması halinde bilim dünyasında yeni bir dönemin kapısının aralanabileceğini belirtti.

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Matematik dünyasının en büyük problemlerinden biri olarak kabul edilen Riemann Hipotezi'nin çözüldüğüne yönelik dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

1 milyon dolarlık ödül konmuştu! Türk matematikçi Levent Alpöge 167 yıllık matematik sırrını çözdüğünü duyurdu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

167 YILLIK PROBLEMİ ÇÖZDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'te görev yapan Türk matematikçi Levent Alpöge, şirketin geliştirdiği Claude modelinin desteğiyle 167 yıllık problemi kanıtladığını duyurdu. Kişisel internet sitesinde çalışmasını paylaşan Alpöge, iddiasının yalnızca Riemann Hipotezi'ni değil, onun daha kapsamlı bir versiyonu olan Genelleştirilmiş Riemann Hipotezi'ni de kapsadığını belirtti.

1 MİLYON DOLAR ÖDÜLÜ VAR

Riemann Hipotezi, ilk kez 1859 yılında Alman matematikçi Bernhard Riemann tarafından ortaya atıldı. Matematiğin temel konularından biri olan asal sayıların dağılımını anlamak açısından büyük önem taşıyan hipotez, aradan geçen 167 yıla rağmen kanıtlanamadı.

Dünyanın en önemli matematik problemleri arasında gösterilen hipotez, Clay Matematik Enstitüsü tarafından Milenyum Problemleri listesine alındı. Enstitü, bu sorunu çözüp geçerli bir kanıt ortaya koyanlara 1 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

1 milyon dolarlık ödül konmuştu! Türk matematikçi Levent Alpöge 167 yıllık matematik sırrını çözdüğünü duyurdu

TÜRK MATEMATİKÇİ İDDİASINI LEAN SİSTEMİYLE DESTEKLEDİ

Levent Alpöge, Claude ile yürüttüğü çalışmalar sonucunda hipotezin kanıtına ulaştığına inandığını ifade etti. Matematikçi, ortaya koyduğu çalışmayı yalnızca yazılı olarak paylaşmakla yetinmedi. İspatın matematiksel adımlarını bilgisayar ortamında kontrol etmeye yarayan Lean sistemini de kullandı.

Lean, matematiksel kanıtlardaki mantıksal adımların belirlenen kurallara uygun olup olmadığını denetleyebiliyor. Ancak sistemin bir çalışmayı teknik açıdan kabul etmesi, ortaya atılan matematiksel iddianın kesin olarak doğrulandığı anlamına gelmiyor. Bunun için uzmanların kanıtı ayrıntılı biçimde incelemesi ve bağımsız değerlendirmeler yapması gerekiyor.

1 milyon dolarlık ödül konmuştu! Türk matematikçi Levent Alpöge 167 yıllık matematik sırrını çözdüğünü duyurdu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

MATEMATİK DÜNYASI ŞOKTA: TARİHİ BİR AN

Alpöge'nin açıklaması uluslararası matematik çevrelerinde de yankı uyandırdı. Şili Papalık Katolik Üniversitesi'nden matematikçi Hector Pasten, iddianın doğru çıkması halinde matematiğin farklı alanları arasındaki önemli bağlantıların ortaya çıkarılabileceğini söyledi. Pasten, çalışmanın önemini farklı dillerin anlaşılmasını sağlayan Rosetta Taşı'na benzetti.

Concordia Üniversitesi'nden matematikçi Carlo Pagano ise kanıtın doğrulanmasının sayı teorisinde daha önce keşfedilmemiş araştırma alanlarının önünü açabileceğini belirtti.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) matematikçi Andrew Sutherland da Alpöge'nin Lean sisteminde hazırladığı çalışmayı bağımsız olarak derlediğini açıkladı. Sutherland, gelişmeyi tarihi bir an olarak nitelendirirken kanıtın matematiksel ayrıntılarının anlaşılması için daha fazla inceleme yapılması gerektiğine dikkat çekti.

1 milyon dolarlık ödül konmuştu! Türk matematikçi Levent Alpöge 167 yıllık matematik sırrını çözdüğünü duyurdu

BİLİM DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANABİLİR

Riemann Hipotezi'nin gerçekten kanıtlanması, matematiğin temel alanlarından sayı teorisinde önemli gelişmelere kapı aralayabilir. Ayrıca böylesine büyük bir problemin yapay zeka desteğiyle çözülmesi, bilimsel araştırmalarda insan ve yapay zeka iş birliğinin geleceği açısından da dönüm noktası olabilir.

Alpöge, açıklamasında bu gelişmenin bazı matematikçiler için yıllardır peşinden koştukları büyük bir hedefin sonu anlamına gelebileceğini belirtti. Ancak yaşanan ilerlemenin bilim dünyasında çok daha büyük bir başlangıcın habercisi olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Şimdi gözler, 1 milyon dolarlık ödülle de gündeme gelen iddianın bağımsız uzmanlar tarafından doğrulanıp doğrulanmayacağında.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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