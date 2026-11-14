Bilim insanları, laboratuvarda üretilebilecek yeni bir bakteri türünün insanlık ve doğa için ciddi tehlikeler oluşturabileceği uyarısında bulundu. "Ayna bakteri" olarak adlandırılan bu canlıların bağışıklık sisteminden kaçabileceği, insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde kontrol altına alınması güç enfeksiyonlara yol açabileceği değerlendiriliyor.

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Bilim dünyasında henüz var olmayan bir canlı türünün oluşturabileceği tehlikeler tartışılıyor.

Araştırmacılar, "ayna yaşam" olarak adlandırılan teknolojiyle geliştirilebilecek bakterilerin insan sağlığından doğal ekosistemlere kadar geniş çaplı sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarı yaptı.

Harvard Üniversitesi Wyss Enstitüsü tarafından paylaşılan araştırmaya göre, ayna bakterilerin en büyük tehlikesi, mevcut canlıların bağışıklık sistemleri tarafından tanınmalarının zorlaşması ihtimali.

İnsanlığın sonunu getirebilir! Bilim insanları dünyanın en tehlikeli bakterisine karşı uyardı

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ BAKTERİLERİNDEN BİRİ OLABİLİR

Science dergisinde yayımlanan çalışmada, ayna bakterilerin insan, hayvan ve bitkilerin doğal savunma mekanizmalarını aşabileceği belirtildi.

Araştırmacılara göre bağışıklık sistemi, zararlı mikroorganizmaları belirli moleküler yapılarından tanıyor. Ancak ayna bakterilerin moleküler yapıları normal canlılarınkine göre ters yönde olacağı için bu tanıma mekanizmalarının bir kısmı etkisiz kalabilir.

Bilim insanları, ortaya çıkabilecek risklerin yalnızca insanlarla sınırlı kalmayabileceğini, hayvanların ve bitkilerin de etkilenebileceğini kaydetti.

DOĞAL SAVUNMA SİSTEMLERİNİ AŞABİLİR

Araştırmada, ayna bakterilerin doğadaki doğal düşmanlarından da kaçabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Normal koşullarda bakterilerin çoğalmasını sınırlayan bakteriyofaj adı verilen virüsler ve bazı mikroskobik canlılar, ekosistemlerin dengesinde önemli rol oynuyor.

Ancak ayna bakterilerin ters moleküler yapısı, bu doğal düşmanların bakterileri tanımasını ve etkisiz hale getirmesini zorlaştırabilir.

Araştırmacılar, böyle bir bakterinin doğada kalıcı hale gelmesi durumunda farklı ekosistemlere yayılabileceği ve canlıların sürekli enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İnsanlığın sonunu getirebilir! Bilim insanları dünyanın en tehlikeli bakterisine karşı uyardı

PEKİ AYNA BAKTERİ NEDİR?

Ayna yaşam, doğadaki canlıların kullandığı temel moleküllerin ayna görüntüsü biçimindeki karşılıklarıyla oluşturulması fikrine dayanıyor.

İnsanlığın sonunu getirebilir! Bilim insanları dünyanın en tehlikeli bakterisine karşı uyardı

İnsanlardan bitkilere, hayvanlardan bakterilere kadar bilinen hücresel yaşamda proteinleri oluşturan aminoasitler ağırlıklı olarak sol elli, DNA ve RNA'nın yapısındaki şekerler ise sağ elli moleküler düzen kullanıyor.

Ayna bakterilerde bu düzen tersine çevrilecek. Böylece mevcut yaşamdan farklı moleküler özelliklere sahip sentetik bir canlı oluşturulabilecek.

Bilim insanları bugün laboratuvar ortamında bazı ayna proteinleri ve ayna DNA bileşenleri üretebiliyor. Ancak bütünüyle ayna moleküllerden oluşan, kendi kendine çoğalabilen bir bakteri henüz geliştirilmedi.

38 BİLİM İNSANINDAN ORTAK ÇAĞRI

Aralarında Nobel ödüllü araştırmacıların da bulunduğu dokuz ülkeden 38 bilim insanı, Science dergisinde yayımladıkları çalışmayla ayna bakterilerin oluşturabileceği tehlikelere karşı ortak çağrıda bulunmuştu.

Araştırmacılar, bu organizmaların olağanüstü tehlikeler oluşturmayacağına ilişkin ikna edici bilimsel kanıtlar elde edilene kadar üretilmemeleri gerektiğini savundu.

Çalışmanın yazarları arasında daha önce ayna bakterilerin geliştirilmesini uzun vadeli bir bilimsel hedef olarak gören araştırmacılar da bulunuyor.

İNSANLIK İÇİN GERİ DÖNÜŞÜ ZOR SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Bilim insanlarının değerlendirmesine göre, ayna bakterilerin laboratuvar dışına çıkması ve doğal ortamda çoğalmaya başlaması halinde ortaya çıkabilecek sonuçları önceden tahmin etmek güç olabilir.

İnsanların, hayvanların ve bitkilerin bağışıklık sistemlerinin bu organizmalara nasıl tepki vereceği henüz bilinmiyor.

Araştırmacılar, potansiyel tehlikelerin önlenebilmesi için bilim dünyasının, hükümetlerin ve araştırma kuruluşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

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