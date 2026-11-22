Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Konyaspor karşılaşması öncesinde milli ara dönüşünün zorluklarına dikkat çekerken Emirhan'ın kadroda yer almama nedenini açıkladı. İtalyan çalıştırıcı, ilk 11'de şans verdiği Poku'dan beklentilerini de dile getirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Kadroda yoktu: Italianodan Emirhan Topçu açıklaması

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ UYARISI

Karşılaşmanın önemine dikkat çeken Italiano, şu ifadeleri kullandı:

"Milli aradan sonra maçlar zor ve tehlikeli olur. Oyuncular yorgun olabilir. Bazı oyuncular cuma günü geldi. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün her şeyi çok iyi yapmamız gerekiyor. Alacağımız 3 puan var. Çok iyi maç çıkartmamız gerekiyor. Konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor."

Kadroda yoktu: Italianodan Emirhan Topçu açıklaması

EMİRHAN İÇİN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Emirhan'ın kadroda bulunmamasının nedenini de açıklayan Italiano, oyuncunun yaşadığı kas ağrısı nedeniyle risk almak istemediklerini belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, Emirhan'ı perşembe günü oynanacak karşılaşmaya hazır hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İtalyan teknik adam, "Emirhan'ın hafif bir kas ağrısı vardı. Bugün riske atmak istemedik. Perşembe gününe hazır olmasını istedik. Risk almak istemediğimiz için kadroda yok." dedi.

Kadroda yoktu: Italianodan Emirhan Topçu açıklaması

POKU'YA İLK 11 FIRSATI

Poku'ya da değinen Italiano, genç oyuncunun bire bir mücadelelerdeki becerisine ve hızına vurgu yaptı. Konyaspor karşısında kendisine forma şansı verdiğini belirten teknik direktör, oyuncusundan iyi bir performans beklediğini ifade etti.

Italiano, "Poku için bugün bir fırsat var. Bugün şans verdim kendisine. Hızlı, birebirleri iyi olan bir oyuncu. Umarım bugün iyi iş çıkaracaktır." şeklinde konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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