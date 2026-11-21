Trabzonspor’da Paul Onuachu devre arasında yolcu gibi… Bordo mavililer, Tottenham’da ikinci takımla çalışan 29 yaşındaki forveti Richarlison'u büyük oranda bitirecek.

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Fırtına’da devre arası transfer hareketliliği yaşanacak. Mevki de belli: forvet… Bordo mavililerde bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve Arap Yarımadası’ndan teklifler alan Paul Onuachu’nun iyi bir rakama satışı gündemde. Yerine gelecek isim de büyük oranda belli gibi… Sezon başında da gündemde olan ancak kulübü Tottenham’ın yüksek talebi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Richarlison’da mutlu son yakın. Açıklama bizzat Başkan Ertuğrul Doğan’dan geldi.

Richarlison

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Doğan, Brezilyalı forvet ile ilgilendiklerini ve devre arasında Salah gibi bir etki oluşturabileceklerini ifade etti. Kulübü Tottenham ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Richarlison, şu anda ikinci takım ile çalışmalarına devam ediyor. Oyuncuyu bedava göndermek yerine az da olsa bonservis bedeli kazanmak isteyen Tottenham’ın transferde kolaylık sağlayabileceği öğrenildi. Tecrübeli golcünün de Salah ve Fabinho’dan dolayı Trabzonspor’un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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