Milli yıldızımız Arda Güler ile 2032 yılına kadar yeni mukavele imzalayan Real Madrid'in, genç yeteneğin ücretini iki katına çıkardığı öne sürüldü. Yıldız ismin yeni maaşına ilişkin iddia, İspanyol basınında da geniş yankı uyandırırken "Devasa maaş" ifadeleriyle duyuruldu.

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İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in yeni sözleşmesinin mali detayları ortaya çıktı.

ARDA'NIN MAAŞINA BÜYÜK ZAM

Capology verilerine göre; milli futbolcunun brüt sabit maaşı, iki katına çıkacak. Arda Güler'in 2025-2026 sezonunda 5,21 milyon avro olan yıllık brüt sabit maaşı, 2026-2027 sezonunda 10,42 milyon avroya ulaşacak. Arda'nın kazancındaki artış yalnızca sabit maaşıyla da sınırlı kalmayacak. Bonus ödemelerinin de yeni sözleşmeyle birlikte yükseleceği, milli futbolcunun tüm bonusları kazanması halinde yıllık toplam gelirinin 13,02 milyon avroya ulaşabileceği belirtildi.

İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in yeni maaşına ilişkin iddia, İspanyol basınında da geniş yankı uyandırırken bazı yayın organları genç futbolcunun kazanacağı rakamları "Devasa maaş" ifadeleriyle duyurdu.

Arda Güler

BU SEZON 11 GOLE KATKI YAPTI

Performansıyla eflatun beyazlıların en önemli isimlerinden biri olan Arda Güler, bu sezon Jose Mourinho yönetiminde çıktığı 14 karşılaşmada 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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