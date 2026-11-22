Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'de Eyüpspor'u tek golle mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı. Galibiyeti değerlendiren Alman teknik adam, 3 puana rağmen ikinci yarıdaki performanstan memnun olmadığını dile getirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek ligde art arda 7. galibiyetini alan Trabzonspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, mücadele sonrası konuştu.

"İKİNCİ YARIDAN MUTLU DEĞİLİM"

Maç öncesinde zorlu bir karşılaşma beklediğini ifade eden Reis, ilk yarıdaki performansı beğendiğini ancak ikinci yarıda takımının oyun disiplininden uzaklaştığını belirtti. Alman çalıştırıcı, "Sanıyorum haklı çıktım. Zor olacağını söylemiştim. Zor bir maç oldu. İlk yarıda 30-35 dakika iyi performans gösterdik. Belki gol atmayı unuttuk o dakikalarda, gol eksik kaldı. İkinci yarı daha iyi oynayacağımızı düşünmüştük ama dağınık oynadık. İşler karıştı. İkinci yarıdan mutlu değilim. Bugünkü isteğimiz 3 puanı almaktı, bundan ötürü mutluyuz." şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA İLK 8'DE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Takımın önünde yoğun bir fikstür bulunduğuna dikkat çeken Reis, sakat futbolcuların durumuna ilişkin de bilgi verdi. Avrupa'da ilk 8 içine girmeyi hedeflediklerini kaydeden Reis, "Çok yoğun bir süreçten geçeceğiz. Çok da sakat oyuncumuz var. Onların dönmesini istiyoruz ama Sofya maçına kadar dönen olmayacak. Avrupa kadromuz biraz farklı. Yine de orada en iyi şekilde oynayıp Konferans Ligi'nde de hedefimizi başarıp ilk 8'de tamamlamak istiyoruz." dedi.

Trabzonspor - Eyüpspor

"BURADA ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Türkiye'deki yaşamına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Thomas Reis, futbolun dışında yeni yerler ve kültürler keşfetmek istediğini söyledi.

Türkiye'de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Reis, "Türkiye'de misafirim, burada çalıştığım için çok mutluyum. Çevreyi, kültürü tanımak istiyorum. 24 saat futbolu düşünmek çok iyi gelmeyebiliyor. Vaktim olduğunda yeni şeyleri keşfetmeyi, görmeyi çok istiyorum. Burada elbette ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Kaldığım her günün tadını çıkarmak istiyorum. Türkiye'de tanıdığım her insan bana yardımcı oluyor. Vaktim olduğunda, her zaman çevremi tanımak, yeni maceralara çıkmak istiyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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