Türkiye ile Somali arasındaki savunma iş birliğinde yeni bir adım atıldı. Hint Okyanusu kıyısında Türk Donanması ile Somali Deniz Kuvvetlerinin ortak kullanacağı deniz üssünün inşasına başlandı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun katıldığı temel atma töreni İsrail basınında da gündem oldu. The Jerusalem Post, Türkiye'nin Kızıldeniz ve Doğu Afrika'daki etkisinin giderek genişlediğini yazdı.

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Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki askeri ve stratejik iş birliği yeni bir aşamaya geçti. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türk desteğiyle inşa edilecek üç yeni deniz kuvvetleri tesisinin temelini attı.

Düzenlenen törende Türk bayrakları Somali bayraklarıyla birlikte yer alırken, gelişme İsrail basınının da gündemine girdi.

The Jerusalem Post, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda genişleyen askeri varlığını ve Kızıldeniz'deki stratejik rolünü mercek altına aldı. Ankara'nın bölgede giderek daha önemli bir askeri ve siyasi aktör haline geldiğini yazdı.

İsrail basını Türkiye'nin deniz üssüne dikkat çekti! "Ankara'nın eğittiği Gorgor komandoları meydan okuyor"

"GORGOR KOMANDOLARINA DİKKAT"

İsrail gazetesi, Türkiye'nin Somali'deki varlığını yalnızca yeni deniz tesisleriyle sınırlı tutmadı.

Ankara'nın askeri eğitim, terörle mücadele, deniz operasyonları ve ekonomik yatırımlar yoluyla Afrika Boynuzu'ndaki faaliyetlerini genişlettiğine yer verdi.

Türkiyenin deniz üssü İsrail basınında! Ankaranın eğittiği Gorgor komandorları meydan okuyor

Haberde, Türkiye'nin 2017 yılında Mogadişu'da açtığı TURKSOM askeri eğitim tesisinde binlerce Somalili askerin yetiştirildiği hatırlatıldı.

Türk subaylarının eğittiği Gorgor komandolarının, Somali'nin Eş-Şebab terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadelede önemli rol üstlendiği aktarıldı.

Türkiyenin deniz üssü İsrail basınında! Ankaranın eğittiği Gorgor komandorları meydan okuyor

"TÜRKİYE ÜLKENİN EN ÖNEMLİ ORTAKLARINDAN BİRİ"

Ankara'nın askeri eğitim, terörle mücadele, deniz operasyonları ve ekonomik yatırımlar yoluyla Afrika Boynuzu'ndaki faaliyetlerini genişlettiğine yer veren İsrail basını şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye; askeri eğitim, terörle mücadele iş birliği, deniz konuşlandırmaları ve ekonomik yatırımlar yoluyla Afrika Boynuzu'ndaki varlığını genişleterek Somali'nin en önemli askeri ve siyasi ortaklarından biri haline geldi."

Türkiye'nin 2017 yılında Mogadişu'da açtığı TURKSOM askeri eğitim tesisine de değinen İsrail gazetesi, Türk ordusunun Somali'deki faaliyetlerini de şöyle anlattı:

"Türk subayları o tarihten bu yana seçkin Gorgor komandoları da dahil olmak üzere binlerce Somalili askeri eğiterek Somali hükümetinin El Kaide bağlantılı Eş-Şebab terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadeleye destek verdi."

Türkiyenin deniz üssü İsrail basınında! Ankaranın eğittiği Gorgor komandorları meydan okuyor

TÜRK F-16'LARI VE SAVAŞ GEMİLERİNİ GÜNDEME TAŞIDILAR

The Jerusalem Post, Türkiye'nin Somali'deki askeri varlığının 2026 yılında daha da genişlediğine dikkat çekti:

"Türkiye'nin askeri varlığı 2026 yılında daha da genişledi. Raporlar, Türk F-16 savaş uçaklarının, T129 taarruz helikopterlerinin ve deniz unsurlarının Somali'ye konuşlandırıldığını ve Ankara'nın açık deniz petrol arama çalışmalarına da güvenlik sağladığını gösterdi. Türkiye ayrıca Mogadişu'ya insani yardım, altyapı yatırımı ve diplomatik destek sağlayarak stratejik öneme sahip Aden Körfezi yakınlarındaki nüfuzunu güçlendirdi."

Ayrıca İsrail gazetesi, Ankara'nın Afrika Boynuzu'ndaki faaliyetlerini Kızıldeniz ve Doğu Afrika'daki hedefleriyle ilişkilendirerek, "Türkiye'nin artan varlığı, hem Somali'nin güvenliğine olan bağlılığını hem de Kızıldeniz ve Doğu Afrika'daki daha geniş hedeflerini yansıtıyor." yorumunu da paylaştı.

Gazete, Somali Report'a dayandırdığı haberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Ferhat Alkan ve Somali'deki Türk askeri misyonunun komutanının törende hazır bulunduğunu aktardı.

Somali Savunma Bakanlığının açıklamasına yer veren İsrail gazetesi, yeni tesisleri şöyle sıraladı:

"Somali Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı, bir deniz harekat koordinasyon merkezi ve deniz araçları ile gemilerin yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapılacağı bir tesis."

Gazete, Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi'nin Türkiye ile ortaklığın ülkenin savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesine odaklandığı yönündeki açıklamasını da aktardı.

Fiqi'nin, "Türk hükümeti tarafından Somali'de hayata geçirilen projelerin Somali'nin ulus bilincini, birliğini ve devlet yapısını desteklediği" yönündeki sözlerine yer verildi.

Türkiyenin deniz üssü İsrail basınında! Ankaranın eğittiği Gorgor komandorları meydan okuyor

İsrail'in Somaliland'ı tanımasını hatırlatan gazete, ABD yönetiminin Somaliland ile daha yakın iş birliğine yönlendirilmesi ve bölgedeki çatışmalara da değindi.

Somali'nin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisine ülkeyi terk etme talimatı vermesine yer veren İsrail gazetesi, Somali Enformasyon Bakanı Abdulfettah Kasım'ın şu açıklamasını paylaştı:

"Somali hükümeti; ülkeyi egemenliğini, toprak bütünlüğünü, ulusal birliğini, iç güvenliğini ve bağımsızlığını hedef alan BAE eylemlerine karşı savunmak için bir dizi önlem almaktadır."

"SOMALİ, TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR"

Somali'nin yeni deniz tesislerinin geliştirilmesinde Türkiye'nin desteğine büyük ölçüde başvurduğu açıklandı.

The Jerusalem Post, "Somali'nin bu projede danışmanlık konusunda büyük ölçüde Türkiye'ye güvendiği görülüyor" ifadelerini kullandı.

Gazete, Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi'nin Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajını da aktardı

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