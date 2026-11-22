PSG'de Nice maçında sakatlanan Désiré Doué'nin sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Ameliyat olacak 21 yaşındaki yıldızın sezonu kapattığı açıklanırken, Fransız ekibinde Kvaratskhelia'nın ardından bir sakatlık şoku daha yaşandı.

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Paris Saint-Germain, genç yıldızı Désiré Doué'nin sakatlığıyla sarsıldı. Nice karşılaşmasında sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen 21 yaşındaki futbolcunun ameliyat edileceği ve sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği açıklandı.

PSGde Doueden kötü haber: Sezonu kapattı

KVARATSKHELIA DA SEZONU KAPATMIŞTI

PSG'de yaşanan sakatlık sıkıntısı Doué ile sınırlı değil. Fransız ekibinde Khvicha Kvaratskhelia da çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı. Böylece Paris temsilcisi, sezonun kalan bölümünde iki önemli hücum oyuncusundan yararlanamayacak.

PSG'de Doue'den kötü haber: Sezonu kapattı

BU SEZONKİ PERFORMANSI

PSG formasıyla bu sezon 15 karşılaşmada görev alan Doué, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Genç yıldızın uzun süreli yokluğu, Paris ekibinin hücum hattındaki planlarını da etkileyecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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