Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Celta Vigo karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Milli ara sonrası oyuncularının fiziksel durumuna dikkat çeken Portekizli teknik adam, Arda Güler ve Jude Bellingham'ın maç sonunda tamamen tükendiğini söyledi.

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Real Madrid'in Celta Vigo karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından konuşan Jose Mourinho, milli maç arasının takımı üzerindeki etkisine değindi. Rakiplerinin karşılaşmaya iki hafta boyunca hazırlandığını belirten deneyimli çalıştırıcı, kendi oyuncularının ise milli takımlarından farklı ülkelerden ve uzun uçuşların ardından döndüğünü ifade etti.

Mourinho, "Zor bir maç olacağını biliyordum ama bu kadar zor değil! Celta Vigo çok iyi bir takım ve milli takıma pek fazla oyuncusu gitmedi. Onlar bu maça 2 hafta boyunca hazırlandılar. Bizim oyuncularımız ise dünyanın dört bir yanına dağılmıştı ve 12 saat uçuş yapan oyuncular vardı." dedi.

Mourinhodan korkutan Arda Güler uyarısı: Tamamen tükendi

MİLLİ ARA SONRASI TAKVİME TEPKİ

Milli maç arasının ardından futbolcuların yoğun maç temposuyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Mourinho, sakatlık örnekleri üzerinden oyuncuların fiziksel sınırlarına dikkat çekti.

Portekizli teknik adam, "Milli ara sonrası bu dönem çok zor. Neler olduğuna bir bakın, Bayern Münih'te Harry Kane sakatlandı, PSG'de Doue'ye neler olduğuna bir bakın. Oyuncular sınırlarını zorluyor!" ifadelerini kullandı.

Mourinhodan korkutan Arda Güler uyarısı: Tamamen tükendi

ARDA GÜLER VE BELLINGHAM İÇİN TÜKENDİLER DEDİ

Mourinho, karşılaşmada bazı oyuncularının fiziksel açıdan en iyi seviyelerinde olmadığını belirtirken, mücadeleyi tamamlamak için büyük çaba gösterdiklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, özellikle Arda Güler ve Jude Bellingham'ın maç sonundaki durumuna dikkat çekti.

Mourinho, "Bazı oyuncularımızın fiziksel olarak en iyi seviyede olmadıklarını fark ettim. Ayrıca bazı oyuncularımızın her şeyini ortaya koyduğunu gördüm. Devam edebilmek için sonuna kadar çabaladılar. Arda Güler ve Bellingham, maç sonunda tamamen tükenmişti! Tükenmiş durumdalar." diye konuştu.

Mourinhodan korkutan Arda Güler uyarısı: Tamamen tükendi

GERİ DÖNÜŞLER İÇİN UYARI

2-1'lik galibiyetten dolayı futbolcularıyla gurur duyduğunu dile getiren Mourinho, takımının geri dönüşlerine güvenerek hareket edemeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Her zaman geri dönüşlere güvenemeyiz çünkü bir gün bunu başaramayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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