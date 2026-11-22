Arda Güler'in forma giydiği karşılaşmada Real Madrid, LaLiga'nın 13. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Celta Vigo'yu 2-1 mağlup ederek tüm kulvarlarda art arda dokuzuncu galibiyetini aldı.

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Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğündeki Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Claudio Giraldez'in çalıştırdığı Celta Vigo'yu ağırladı.

ÜÇ PUAN İKİNCİ YARIDA GELDİ

Bernabeu'da oynanan maçta 1-0 geriye düşen Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Eflatun beyazlıların gollerini 66. dakikada Jude Bellingham ve 85. dakikada Carlos Espi kaydetti. Konuk Celta'nın golünü 6. dakikada Pablo Durán Fernández attı.

MBAPPE PENALTI KAÇIRDI

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, müsabakanın 39. dakikasında kazanılan penaltı atışında topu üstten auta gönderdi.

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Real Madrid - Celta Vigo

ARDA 90 DAKİKA OYNADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, mücadelede 90 dakika forma giydi.

REAL SERİYİ DOKUZ MAÇA ÇIKARDI

Bu sonuçla tüm kulvarlarda üst üste dokuzuncu galibiyetini elde eden Real Madrid, LaLiga'da puanını 33 yaparak maç fazlasıyla lider Barcelona ile puanları eşitledi. Celta Vigo ise 13 puanla 13. sırada kaldı.

Real Madrid - Celta Vigo

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SIRADAKİ RAKİP PSV

Real Madrid, bir sonraki maçta UEFA Şampiyonlar Ligi'de Hollanda temsilcisi PSV'yi ağırlayacak. Eflatun beyazlılar, LaLiga'da ise Aleves'i konuk edecek. Celta Vigo ise Avrupa Ligi'ndeki Bournemouth maçının ardından ligde Villarreal ile evinde karşılaşacak.

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