Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) zirve mücadelesinde Bayern Münih'in Köln ile berabere kaldığı haftada Borussia Dortmund deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yenerek zirveye çıktı.

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Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach'a konuk oldu.

Borussia Dortmund, 80. dakikada Felix Kalu Nmecha'nın golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Borussia Dortmund, haftaya lider başlayan ve Köln ile 1-1 berabere kalan 22 puanlı Bayern Münih'i geride bırakarak 24 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Bayern Münih'te İngiliz golcü Harry Kane, Köln maçında yaşadığı sol ayak bileğindeki bağ yırtılması nedeniyle ameliyat edildi.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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