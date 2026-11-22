İngiltere Premier Lig lideri Arsenal deplasmanda Newcastle United ile 2-2 berabere kaldı.

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Premier Lig'in 11. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Newcastle United'a konuk oldu.

Arsenal, 33. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle 1-0 öne geçerken Newcastle United'da Barnes, 49. dakikada eşitliği yakaladı.

Newcastle United, 62. dakikada Thiaw'ın golüyle öne geçerken Arsenal, 78. dakikada Madueke'nin attığı gol ile eşitliği yakaladı ve maç da 2-2 sona erdi.

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Bu sonuçla Arsenal, 28 puanla zirvede yer alırken Newcastle United'ın ise 13 puanı bulunuyor.

Premier Lig'deki günün diğer maçında, Galatasaray'ın 24 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk edeceği Aston Villa evinde Sunderland ile golsüz berabere kaldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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