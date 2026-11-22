Konyaspor deplasmanında 10. dakikada fileleri havalandıran Dusan Vlahovic, Süper Lig'deki 10. maçında 10. golüne ulaşarak Beşiktaş tarihine geçti. Sırp yıldız, İlhan Mansız'ın 12 maçlık rekorunu kırdı.

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Beşiktaş'ın Konyaspor deplasmanında bulduğu golle Dusan Vlahovic, kulüp tarihine geçti. Mücadelenin 10. dakikasında fileleri havalandıran Sırp yıldız, Süper Lig'de 10 maçta 10 gole ulaşırken siyah-beyazlı formayla önemli bir rekora imza attı.

Beşiktaşta Vlahovicten tarihi rekor: İlhan Mansızı geride bıraktı

İLHAN MANSIZ'IN REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Vlahovic, bu golle Beşiktaş tarihinde Süper Lig'de 10 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Sırp golcü, bu başarıya 10 karşılaşmada ulaşarak 12 maçta aynı sayıya erişen İlhan Mansız'ın rekorunu geride bıraktı.

Beşiktaş'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri haline gelen Vlahovic, performansıyla kulüp tarihinin unutulmaz golcüleri arasına adını yazdırdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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