Mirası reddetmesine rağmen yıllar sonra babasının 60 bin liralık vergi borcuyla karşılaşan Cemal Beşer, yaşadığı mağduriyeti anlattı. Hukukçu Sabri Canbolat ise ödeme emirlerine 7 gün içinde itiraz edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

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Mirasın reddine rağmen yıllar sonra ortaya çıkan vergi ve icra borçları, vatandaşları beklenmedik hukuki süreçlerle karşı karşıya bırakabiliyor. Ankara’da yaşayan Cemal Beşer de 2006 yılında vefat eden babasının üzerine kayıtlı görünen 1988 model aracın 60 bin liralık vergi borcu tebligatıyla şaşkına döndü.

Babasının ölümünün ardından dört kardeş olarak reddimiras yaptıklarını belirten Beşer, “Maddi durumum elvermediği için avukattan da yardım alamadım. Sulh ceza ve sulh hukuk mahkemelerine başvuracağım. Mağduriyetimin giderilmesi için sesimi duyurmak istiyorum” dedi.

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Konuyu gazetemize değerlendiren hukukçu Sabri Canbolat, mirasçılık belgesinden çıkarılarak mirasın devlete kalması için gerekli işlemlerin yapılması ve durumun alacaklılara bildirilmesi gerektiğini vurguladı. Canbolat, “Vatandaşlarımız borçtan sorumlu olmadıklarını düşünerek ödeme emirlerini dikkate almıyor. Oysa yedi gün içinde itiraz edilmezse takip kesinleşebiliyor. Ayrıca yerleşim yeri adreslerinin güncel tutulmaması sebebiyle tebligatların ulaşmaması da ciddi hak kayıplarına yol açıyor” diye konuştu.

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