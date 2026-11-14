Eşine miras baskısı yapan kocaya Yargıtay'dan kötü haber! Tazminat ödeyecek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine henüz hayatta olan babasından kalacak miras nedeniyle sürekli psikolojik baskı uygulayan kocayı boşanma davasında tam kusurlu buldu. Eşini ailesinin yanında rencide eden ve hakaretlerde bulunan erkeğin davranışlarının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına hükmeden Yargıtay, kadın lehine manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

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Bursa'da görülen bir boşanma davasında Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar çıktı. Eşine, henüz hayatta olan babasından kalacak miras nedeniyle baskı yapan ve ailesinin yanında hakaret eden kocanın davranışları, Yargıtay tarafından kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirildi.

Yüksek Mahkeme, erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmederek kadının manevi tazminat talebinin reddedilmesine ilişkin kararı bozdu.

Eşine miras baskısı yapan kocaya Yargıtaydan kötü haber! Tazminat ödeyecek

KAYINPEDERİNE SÜREKLİ MİRAS BASKISI YAPTI

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesinde karşılıklı boşanma davası açtı. Yapılan yargılamada erkeğin, eşine henüz hayatta olan babasından kalacak miras konusunda sürekli psikolojik baskı uyguladığı belirlendi.

Kocanın, kayınpederine de sık sık hangi mal varlığını kendisine bırakacağını sorduğu, bu nedenle hem eşini hem de eşinin babasını bunalttığı ifade edildi.

Mahkeme, erkeğin eşini ailesinin yanında rencide ettiğini, aşağılayıcı ifadeler kullandığını ve ayrı yaşadıkları dönemde çocuklarıyla ilgilenmediğini de dikkate aldı.

Aile Mahkemesi, erkeği tam kusurlu bularak tarafların boşanmasına, kadın lehine yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminata hükmetti.

İSTİNAF MAHKEMESİ MANEVİ TAZMİNATI REDDETTİ

Erkeğin kararı istinaf etmesi üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesine (BAM) taşındı.

Bölge Adliye Mahkemesi, erkeğin eşine yönelik bazı söz ve davranışlarının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımadığına karar verdi.

Mahkeme, erkeğe yüklenen bazı kusurları da yerinde bulmayarak kadının manevi tazminat talebini reddetti.

Kararın taraflarca temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin önüne geldi.

Eşine miras baskısı yapan kocaya Yargıtaydan kötü haber! Tazminat ödeyecek

YARGITAY: MİRAS BASKISI KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDIR

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin eşine sürekli hakaret ettiğinin tanık beyanlarıyla ispatlandığına dikkat çekti.

Yüksek Mahkeme, erkeğin eşine babasından kalacak miras konusunda psikolojik baskı uygulamasının ve bu davranışlarını kadının aile üyelerinin yanında sürdürerek onu rencide etmesinin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını belirtti.

Kararda, erkeğin kayınpederine de miras konusunda sürekli baskı yaptığı, bu davranışlarının zamanla arttığı ve hem eşini hem de eşinin babasını bunalttığı vurgulandı.

KADIN LEHİNE MANEVİ TAZMİNAT KARARI

Yargıtay, söz konusu davranışların erkeğe kusur olarak yüklenmesi gerektiğini belirterek Bölge Adliye Mahkemesinin değerlendirmesini hukuka aykırı buldu.

Kadın lehine uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğini belirten Yüksek Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi kararını kusur belirlemesi ve manevi tazminat yönünden kadın yararına bozdu.

Böylece eşe yönelik miras baskısının ve hakaret içeren davranışların boşanma davalarında manevi tazminat gerekçesi olabileceği bir kez daha ortaya konuldu.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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