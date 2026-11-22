Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'de Konyaspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Konyaspor galibiyetinin ardından MHK'ye yönelik mesajlar veren Adalı, hakemlerin rahat bırakılması gerektiğini vurgulayarak, "Müdahale etmesinler, yönlendirmesinler. Bir şeyler düzelmeye doğru gidiyor, bulandırıp bozmasınlar" dedi.

Özetle Kaydet a- | +A

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından konuştu.

"DEPLASMAN GALİBİYETİ OLMASI AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR"

Deplasman galibiyetinin önemine dikkat çeken Adalı, "Deplasman galibiyeti olması ayrı bir önem taşıyor. Çocuklara teşekkür ediyorum. Konyaspor'a, yönetimine, Konya halkına teşekkür ederim. Bizi güzel ağırladılar. Güzel bir maç oldu. Çocukları kutluyorum." şeklinde konuştu.

"MHK'DEKİ İKİ ARKADAŞA SESLENMEK İSTİYORUM"

Merkez Hakem Kurulu'nda iki ismi hedef alan Adalı, hakemlerin baskı altına alınmaması gerektiğini belirterek "Dönüyoruz dolaşıyoruz, galip geldikten sonra bile hakemlerle ilgili... Hakemlerle ilgili şikayetim yok, söyleyeceğim bir şey yok. MHK'deki iki arkadaşa seslenmek istiyorum; bu çocukları rahat bıraksınlar. Bu çocuklar hata yapsınlar, düzgün yönetsinler ama müdahale etmesinler, yönlendirmesinler. Anthony Taylor'a da bir şeyleri empoze etmeye çalışmasınlar. Bir şeyler düzelmeye doğru gidiyor. Bulandırıp bozmasınlar. Türkiye'yi ilgilendiren bir konu bu, sadece Beşiktaş'ı değil." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DERBİSİ SÖZLERİ

Avrupa Ligi'ndeki Hapoel ve ligdeki Galatasaray maçlarına ilişkin konuşan Adalı, "Bizim için her maç önemli. Avrupa'da galip gelip yerimizi garantiye almak istiyoruz. Orada da iddiamız var. Galatasaray maçını söylememe gerek yok. Her sene oynuyoruz. Centilmence bir maç olur, hak eden kazanır." dedi.

Serdal Adalı

"NİYETLER İYİ OLSUN, GERİSİ HALLOLUR"

"Derbi için yabancı VAR hakemi talebiniz var mı?" sorusunu cevaplayan Başkan Adalı, "Hayır yok, daha önce de söyledim. Hakemlerimize güveniyorum. Biz herhalde çok ayıp olur 85 milyonluk Türkiye'de. Genç hakemlerle bir şeyleri düzeltip ligi düzeltmezsek ülke olarak bize ayıp olur. VAR'da yabancı vardı, tartışacak olsak onu da tartışırız. Niyetler iyi olsun, gerisi hallolur." şeklinde konuştu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala