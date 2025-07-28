İki kulüp anlaştı! Galatasaray'da Morata krizi

Sarı-kırmızılılarda takıma veda etmesi beklenen İspanyol golcü Alvara Morata ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Como ve Milan oyuncunun transferi konusunda anlaşırken, Galatasaray'ın Milan'dan para talep ederek transferi sekteye uğrattığı öne sürüldü.

Galatasaray'da uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Alvaro Morata için resmi açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılı takımda mutsuz olduğu bilinen Morata'nın Como ile anlaşmasına rağmen henüz imzaların atılmadığı öğrenildi.

"MİLAN VE MORATA İLE ANLAŞTIK"

İtalyan ekibi Como'nun başkanı Mirwan Suwarso, İspanyol golcüyle anlaşmaya vardıklarını söyledi. Suwarso, "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam. Galatasaray ile Milan konuşmalı. Biz yapmamız gereken her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN BONSERVİS TALEBİ

Geçtiğimiz sezon kiralanan Morata'nın sözleşmesinin devre arasına kadar devam ettiğinin altını çizen Galatasaray, Morata'nın takımdan ayrılması durumunda Milan'dan bonservis bedeli talep ediyor. Bu problemin çözülmesinin ardından İspanyol golcü Como'ya imza atacak.