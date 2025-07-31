Hayvanlarının parası tatihi transfere gidecek! "Osimhen Teyze"nin büyük mutluluğu: Pastırma yedireceğim

Ailesi ve Galatasaray camiasında "Osimhen Teyze" olarak anılan Neslihan Demir, Nijeryalı golcünün dün gece Atatürk Havalimanı'na gelişini Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki evinde televizyondan canlı izledi. Maske detayının da yer aldığı bebek örmesini 18 Mayıs'ta RAMS Park'ta oynanan maçta 26 yaşındaki santrfora hediye eden 56 yaşındaki çiftçi, yıldız oyuncunun yeniden Galatasaray'ı tercih etmesinin mutluluğunu yaşıyor.

"4 EVLADIM VARDI, 5'İNCİSİ OSIMHEN OĞLUM OLACAK"

Osimhen'e bebek hediye etmesinin ardından Victor Osimhen'in ailesinden biri olduğu vurgulayan Demir, "4 evladım vardı 5'incisi Osimhen oğlum oldu. Onu çok seviyorum. Sezon bittiğinden beri gecem gündüzüm onu beklemekle geçti. Çok şükür geldi. Geldiği için çok mutluyum. İnşallah Kayseri'ye gelince karşılamaya gideceğim. Menajeri, Osimhen'in Kayseri'ye gelince benimle görüşeceğini söyledi. Evime davet edeceğim. Ona ziyafet çekeceğim. Gelirse Kayseri mantısı, pastırma, yufka, bulgur pilavı yedireceğim" ifadelerini kullandı.

"MENEJERİYLE SÜREKLİ GÖRÜŞÜYORUM"

Yıldız golcünün Türkiye'de çok sevildiğini belirten Neslihan Demir, "Çok takım istedi ama bizi sevdiği için başka takıma gitmedi. Burada herkes onu çok seviyor, 7'den 70'ye herkes onu seviyor. Bizim sevgimiz onu buraya getirdi. Galatasaray camiasına da hayırlı olsun. Menajeriyle sürekli görüşüyorum. Ne zaman geleceğini de ondan öğrendim. Elimdeki bu bebeği torunum Haly'e ördüm. Bunu da ona hediye edeceğim. Osimhen'le RAMS Park'ta görüştüğüm gün başkana 'Osimhen'in Galatasaray'da kalması için elimden geleni yaparım. Gerekirse tavuklarımı, kuzularımı satarım' dedim ve tavukları satışa çıkardım. Bunu Osimhen'e de söyledim. 'Bizimle kalman için hayvanlarımı bile satarım' dedim. Bana gülerek karşılık vermişti. Talep edilirse onların parasını kulübe bağışlayabilirim. Parası Osimhen'e gidecek" dedi.

"KADROMUZ DÜNYA YILDIZLARIYLA DOLU"

Neslihan Demir'in eşi Kazım Demir ise Osimhen'in transfer sürecini yakında takip ettiklerini söyledi. Başka takımlarla görüşme haberleri çıktığı zaman üzüldüklerini dile getiren Demir, "Osimhen buradaki sevgiyi karşılıksız bırakmadı. Neticede Galatasaray'ımıza geldi. Kadromuz dünya yıldızlarıyla doldu. Bu kadro ile Şampiyonlar Ligi'nde söz sahibi olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.