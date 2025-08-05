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Jose Mourinho'dan özel plan! Fenerbahçe 3-5-2'yle sahaya çıkacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jose Mourinho&#039;dan özel plan! Fenerbahçe 3-5-2&#039;yle sahaya çıkacak
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi yolunda Feyenoord’a konuk olacak Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun planı belli: Önce durdur, son vur...

Önde şiddetli baskı yaparak rakibi hataya zorlamayı deneyecek olan sarı lacivertliler, kapılan toplarla da mümkün olan en hızlı şekilde rakip kaleye gidecek. Feyenoord’un savunmadan ayağa paslarla çıkmaya çalıştığını tespit eden Mourinho, hataya açık bu kurguyu baskıyla değerlendirmek istiyor.

Jose Mourinho'dan özel plan! Fenerbahçe 3-5-2'yle sahaya çıkacak - 1. Resim

FENER ÇİFT FORVET

Fenerbahçe, savunma arkasına atılacak uzun toplarla da Hollanda ekibinin dengesini bozacak. Mou, Feyenoord’un on numarası Steijn ile sağ açığı Hajd Moussa’ya dikkat çekti ve bu ikiliye sıkı markaj istedi. Portekizli, rakibin ön alan baskısı sebebiyle savunmacılarına hata yapmamalarını tembihledi. Sahaya 3-5-2 dizilişiyle çıkacak olan F.Bahçe’de En Nesyri ile Jhon Duran, Feyenoord önünde vurucu güçler olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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