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Fenerbahçe'de kaptanlar belli oldu: 4 oyuncu seçildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de kaptanlar belli oldu: 4 oyuncu seçildi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertlilerde bir yandan transfer çalışmaları, diğer yandan kadroyla ilgili düzenlemeler devam ediyor. Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yolların ayrılmasının ardından boşta kalan kaptanlık pazubandının yeni sahipleri belirlendi.

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçına yarın Hollanda ekibi Feyenoord karşısında çıkacak. Avrupa kupalarında başarı ve Süper Lig şampiyonluğu hedefiyle yola çıkan sarı-lacivertlilerde takımın yeni kaptanlar belli oldu.

"KOMUTAN" KAPTAN OLDU

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre; Sivasspor'dan 2020 yılında transfer edilen "komutan" lakaplı futbolcu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı olarak belirlendi.

Fenerbahçe'de kaptanlar belli oldu: 4 oyuncu seçildi - 1. Resim

Fenerbahçe'de 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sahada olmadığı karşılaşmalarda kaptanlık pazubandını taşıması için 3 futbolcu daha belirlendi.

Fenerbahçe'de kaptanlar belli oldu: 4 oyuncu seçildi - 2. Resim

Mourinho'nun tercihine göre; milli yıldız İrfan Can kahveci, Brezilyalı orta saha Fred ve yarım sezon kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisi alınan Milan Skriniar yeni kaptanlar oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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