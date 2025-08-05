Fenerbahçe'de kaptanlar belli oldu: 4 oyuncu seçildi

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçına yarın Hollanda ekibi Feyenoord karşısında çıkacak. Avrupa kupalarında başarı ve Süper Lig şampiyonluğu hedefiyle yola çıkan sarı-lacivertlilerde takımın yeni kaptanlar belli oldu.

"KOMUTAN" KAPTAN OLDU

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre; Sivasspor'dan 2020 yılında transfer edilen "komutan" lakaplı futbolcu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı olarak belirlendi.

Fenerbahçe'de 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sahada olmadığı karşılaşmalarda kaptanlık pazubandını taşıması için 3 futbolcu daha belirlendi.

Mourinho'nun tercihine göre; milli yıldız İrfan Can kahveci, Brezilyalı orta saha Fred ve yarım sezon kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisi alınan Milan Skriniar yeni kaptanlar oldu.