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Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Livakovic'in yeni adresini duyurdular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de 2 sezondur forma giyen Dominik Livakovic hakkında ortaya atılan transfer iddiası gündem oldu. Hırvat basını, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki file bekçisinin sarı-lacivertlilere veda edeceğini yazdı.

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın Manchester United'a imza atması sonrası Dominik Livakovic'i kadrosuna katmıştı. Hırvat basını, sarı-lacivertlilerde 2 sezondur mücadele eden tecrübeli file bekçisinin takımdan ayrılacağını iddia etti.

Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Livakovic'in yeni adresini duyurdular - 1. Resim

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNİ İSTİYOR

Sportske Novosti; güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Livakovic'in kısa süre içerisinde Fenerbahçe'den ayrılacağını yazdı. Hırvatistan Milli Takım kalesini de koruyan Livakovic'in, Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gitmek istediği kaydedildi.

72 MAÇTA 78 GOL YEDİ

Fenerbahçe, Livakovic'i 2023 yazında Dinamo Zagreb'den 6 milyon 650 bin euro bonservis karşılığında ya transfer etmişti. 30 yaşındaki file bekçisi, 72 kez Fenerbahçe forması giydi ve 26 maçta kalesini gole kapattı. Bu süreçte 78 gole ise engel olamadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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