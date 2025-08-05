Robin van Persie açıkladı! Feyenoord'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Feyenoord ile Fenerbahçe, yarın akşam kozlarını paylaşacak. Teknik direktörlüğünü 2015-2018 yılları arasında sarı-lacivertli takımın formasını giyen Robin van Persie'nin yaptığı Hollanda ekibinde, sakatlığı devam eden 27 yaşındaki sol bek Gijs Smal, temsilcimize karşı forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a konuk olacak. 6 Ağustos Çarşamba günü De Kuip’te oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
"İLK MAÇTA OYNAMASI İÇİN ÇOK ERKEN"
Hollanda ekibinin teknik direktörü Robin van Persie, takımın son durumu hakkında, "Çözmemiz gereken bir bulmaca olacak, doğru. Gijs için Fenerbahçe iç saha maçı çok erken. Neyse, sorun değil. Birkaç sorun olsa da ben kadrodan memnunum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş