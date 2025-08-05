Robin van Persie açıkladı! Feyenoord'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber

Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a konuk olacak. 6 Ağustos Çarşamba günü De Kuip’te oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

"İLK MAÇTA OYNAMASI İÇİN ÇOK ERKEN"

Hollanda ekibinin teknik direktörü Robin van Persie, takımın son durumu hakkında, "Çözmemiz gereken bir bulmaca olacak, doğru. Gijs için Fenerbahçe iç saha maçı çok erken. Neyse, sorun değil. Birkaç sorun olsa da ben kadrodan memnunum" ifadelerini kullandı.