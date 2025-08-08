Basketbol, futbolu solladı! Fenerbahçe'de kombine fiyatları şaşırttı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025-2026 sezonu için futbol ve basketbol branşlarında kombine fiyatlarını açıkladı. Kulübün resmi kanalları ve bilet platformu üzerinden paylaşılan fiyatlar, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. En dikkat çeken detay ise basketbol branşında saha içi kombinelerinin, futbol VIP tribünü fiyatlarını geride bırakması oldu.

FUTBOLDA EN YÜKSEK FİYAT 455 BİN TL

Sarı-lacivertli kulübün Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarını kapsayan futbol kombine fiyatları, 10 bin 750 TL ile 455 bin TL arasında değişiyor. Öğrenci tribünü için belirlenen 10 bin 750 TL, en düşük fiyat olarak dikkat çekerken; Fenerium Alt E Blok’taki VIP koltuklar için fiyat 455 bin TL’ye kadar yükseliyor.

FİYAT LİSTESİ:

Fenerium alt:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C Blok: 119 bin lira

D Blok: 140 bin lira

E Blok VIP: 455 bin lira

Fenerium üst:

A-I Blok: 33 bin lira

B-H Blok: 38 bin lira

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

E Blok: 64 bin 400 lira

Maraton alt:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C-G Blok: 119 bin lira

D-F Blok: 140 bin lira

E Blok VIP: 455 bin lira

H Blok (Divan kurulu üyeleri): 35 bin lira

Maraton üst:

A-I Blok: 33 bin lira

B-H Blok: 38 bin lira

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

E Blok: 64 bin 400 lira

Kale arkası: 20 bin 500 lira

Öğrenci: 10 bin 750 lira

BASKETBOLDA FİYAT 850 BİN TL'Yİ BULDU

Fenerbahçe Beko’nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague maçlarını kapsayan (EuroLeague play-in ve play-off iç saha maçları kombine kapsamında yer almıyor) 2025-2026 sezonu kombine fiyatları ise 5 Ağustos itibariyle açıklandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki kombine fiyatları, geniş bir aralıkla taraftarlara sunuldu ancak en çok konuşulan detay, saha içi 1. sıra kombine fiyatının 850 bin TL olması oldu.

FİYAT LİSTESİ:

Saha içi 1. sıra: 850 bin TL

850 bin TL Saha içi 2. sıra: 600 bin TL

600 bin TL Saha içi 3. sıra: 450 bin TL

450 bin TL Kategori 1 / A: 130 bin TL

130 bin TL Kategori 1 / B: 115 bin TL

115 bin TL Kategori 1 / C-T: 90 bin TL

90 bin TL Kategori 1B (203-204-213-214): 65 bin TL

65 bin TL Kategori 2: 50 bin TL

50 bin TL Kategori 3: 40 bin TL

40 bin TL Kategori 4: 30 bin TL

30 bin TL Kategori 5: 17 bin TL

17 bin TL Kategori 6: 14 bin TL

14 bin TL Kategori 7: 11 bin TL

Bu fiyatlarla birlikte Fenerbahçe, Türkiye’de profesyonel spor branşlarında en yüksek kombine fiyatını açıklayan kulüp unvanını da elde etmiş oldu.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada taraftarlar, özellikle basketbol kombinelerine gelen fiyat artışını eleştirdi. "850 bin TL'ye bench'te otururuz herhalde", "Bu fiyatla koçun yanında otururuz" gibi esprili yorumlar dikkat çekti.

Öte yandan bazı taraftarlar, EuroLeague şampiyonu bir takım için bu rakamların normal olduğunu, takım bütçesinin büyük bir kısmının bilet gelirlerinden elde edildiğini ifade etti.

Ayrıca fiyatların, geçtiğimiz sezon açıklanan kombine fiyatlarının yaklaşık iki katı kadar yükseldiği görüldü.

HER BÜTÇEYE UYGUN SEÇENEK SUNULSA DA...

Her iki branşta da kulüp, farklı bütçelere hitap eden seçenekler sunmaya çalışsa da, özellikle saha içi ve VIP alanlar için belirlenen fiyatlar, spor ekonomisinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Fenerbahçe'nin kombine satışlarından ne kadar gelir elde edeceği ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.