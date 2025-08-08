Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 14 yıl sonra bir ilk: Efsane artık yok! Galatasaray mesajı dikkat çekti

14 yıl sonra bir ilk: Efsane artık yok! Galatasaray mesajı dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fernando Muslera, Galatasaray, Uruguay, Futbol, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bülent Korkmaz'ın rekorunu kırarak, "en çok kupa kazanan oyuncu" olarak Türk futbol tarihine adını yazdıran Fernando Muslera, Galatasaray'da geçirdiği 14 sezonunun ardından Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer oldu. 39 yaşındaki yıldız, yeni sezon öncesi sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK ile bu akşam deplasmanda oynayacağı maç ile yeni sezonu açacak. Sarı-kırmızılılara 14 sezon sonra kalede Fernando Muslera görev yapmayacak. Arjantin'in Estudiantes takımına transfer olan Uruguaylı yıldız, efsaneleri arasında yer aldığı Galatasaray için bir mesaj yayınladı.

14 yıl sonra bir ilk: Efsane artık yok! Galatasaray mesajı dikkat çekti - 1. Resim

"HER ZAMAN KALBİMDESİNİZ"

Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski takımına başarılar diledi. Deneyimli file bekçisi, Instagram hesabından yayınladığı şampiyonluk videosuna, "Yeni sezonda başarılar, her zaman kalbimdesiniz" mesajını yazdı.

14 yıl sonra bir ilk: Efsane artık yok! Galatasaray mesajı dikkat çekti - 2. Resim

14 YILDA 19 KUPA

Galatasaray'da 19 kupa kazanan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda 551 resmi maça çıktı. Uruguaylı file bekçisi, bu karşılaşmalarda kalesinde 592 gol görürken, 195 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MEB duyurdu! 21 özel okulun ruhsatı iptal edildiBu sokakta pandemi hiç bitmedi! İki yıldır maskeyle yaşıyorlar, sebebi ise...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arda Turan maç sonu hakeme patladı: Bunu kabul edemiyorum! - SporOrtalık karıştı, Arda Turan fena patladıSon testin sonucu geldi: Süper Lig hakemi için karar verildi - SporSon testin sonucu da geldi: Süper Lig hakemi için flaş kararBasketbol, futbolu solladı! Fenerbahçe'de kombine fiyatları şaşırttı - SporBasketbol, futbolu ikiye katladıBenfica'nın Kerem Aktürkoğlu kararı! O detay ortaya çıktı: Transferin önünde tek engel - SporBenfica'nın Kerem kararı! O detay ortaya çıktıBeşiktaş tarihine geçmesi için 29 dakika yetti: Abraham bunu yapan ilk oyuncu oldu - SporBeşiktaş tarihine geçmesi için 29 dakika yettiZaha tepkilere dayanamadı! Galatasaray isyanı: Nefret kampanyası... - SporArtık dayanamadı! G.Saray'daki nefret kampanyasını açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...