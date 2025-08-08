14 yıl sonra bir ilk: Efsane artık yok! Galatasaray mesajı dikkat çekti

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK ile bu akşam deplasmanda oynayacağı maç ile yeni sezonu açacak. Sarı-kırmızılılara 14 sezon sonra kalede Fernando Muslera görev yapmayacak. Arjantin'in Estudiantes takımına transfer olan Uruguaylı yıldız, efsaneleri arasında yer aldığı Galatasaray için bir mesaj yayınladı.

"HER ZAMAN KALBİMDESİNİZ"

Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski takımına başarılar diledi. Deneyimli file bekçisi, Instagram hesabından yayınladığı şampiyonluk videosuna, "Yeni sezonda başarılar, her zaman kalbimdesiniz" mesajını yazdı.

14 YILDA 19 KUPA

Galatasaray'da 19 kupa kazanan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda 551 resmi maça çıktı. Uruguaylı file bekçisi, bu karşılaşmalarda kalesinde 592 gol görürken, 195 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

