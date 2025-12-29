Ressam Burhan Doğançay’ın “Barry Goldwater” adlı modern tablosu, 2025’te yerli müzayedelerin en pahalı eseri oldu.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’de 2025 yılındaki müzayedelerde satılan en kıymetli eserler belli oldu. Artam’ın 21 Eylül’de düzenlediği açık artırmada 8 milyon 502 bin TL’ye satılan Burhan Doğançay’ın “Barry Goldwater” adlı tablosu, yılın en yüksek fiyata ulaşan tablosu oldu.

Sanatçının şehir duvarlarının görsel ve sözel hafızasına duyduğu alakayı yansıtan eser, döneminin politik atmosferini, görünüyor kılıyor.

Artam’ın düzenlediği 2025 müzayedelerinde ressam Mübin Orhon’un “Soyut” adlı eseri, 4 milyon 970 bin TL’lik satış fiyatıyla ikinci sırada yer aldı.

Devrim Erbil’in “İstanbul Gece Mavisi” adlı tablosu ise 4 milyon 447 bin TL’ye alıcı bularak Türkiye’de yılın en yüksek meblağlı üçüncü satışı oldu.

OSMAN HAMDİ RAĞBETİ

Ancak Türkiye’deki müzayedelerdeki satış fiyatlarının Avrupa’nın çok gerisinde kaldığı görüldü. Yurt dışında satılan 2025’in en pahalı Türk resmi ise son yıllarda büyük rağbet gören Osman Hamdi Bey’in “Preparing Coff ee” (Kahve Hazırlığı) adlı tablosuydu. Eser, Londra’daki Sotheby’s müzayedesinde yaklaşık 1 milyon sterline (1,3 milyon $) alıcı buldu.

Osman Hamdi’nin “Naile Hanım’ın Portresi” ise Türkiye’de 1,5 milyon dolara satışa çıkarıldı ama henüz alıcı bulamadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası