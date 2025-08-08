Galatasaray'ın İspanyol golcüsü gidiyor! Alvaro Morata gün sayıyor

ALİ NACİ KÜÇÜK -Aslan’da ayrılık zamanı... Victor Osimhen’in bonservisinin alınması sonrası yedeğe düşeceği için gitmek isteyen Alvaro Morata’nın günleri sayılı.

İtalyan ekibi Como ile her konuda anlaşan İspanyol forvet kulüplerin anlaşmasını bekliyordu. Dursun Özbek yönetiminin tok satıcı rolü benimsediği golcü oyuncudan beklenti 7 milyon avroydu. Como, rakamı 6 milyon avroya kadar çıkardı.

Tarafların anlaşması çok yakın. Morata’nın satışı sonrası yerine 3. forvet takviyesi olacak. Bu arada lisansı çıkarılmayan Victor Nelsson ile Carlos Cuesta’ya da takım bakılıyor.