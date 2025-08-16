MHK duyurdu: Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR hakemi

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig'de ilk hafta maçı ertelenen sarı-lacivertliler, bu akşam İzmir deplasmanına çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR hakemini açıkladı.

Fenerbahçe, 16 Ağustos Cumartresi günü saat 21.30'da Göztepe'ye konuk olacak. İlk hafta müsabakası, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu maçı nedeniyle ertelenen sarı-lacivertliler, 2025-2026 sezonunda ilk Süper Lig maçına çıkacak.

MHK, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig maçında görev alacak Video Yardımcı Hakemi açıkladı. Hakem Yasin Kol'un düdük çalacağı karşılaşmanın VAR'ı Onur Özütoprak, AVAR'ı ise Serkan Çimen oldu.

