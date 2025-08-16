Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı: 7 eksik var
Alanyaspor ile oynayacağı ilk hafta müsabakası, Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord elemesi nedeniyle ertelenen Fenerbahçe, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu Göztepe maçıyla açıyor. İzmir ekibi ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde zorlu müsabakanın kadrosunu açıklandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2'nci haftasında bugün saat 21.30'da Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takımın İzmir kafilesinde 7 futbolcu yer almadı.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, Diego Carlos, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Rodrigo Becao ve Ognjen Mimovic, Göztepe maçı kamp kadrosuna alınmadı.
GÖZTEPE MAÇI KAMP KADROSU
İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.
