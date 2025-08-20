Galatasaray'da bir veda daha! Yeni takımı belli oldu

1. FC Union Berlin'e imza atan Derrick Köhn'e veda eden Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un bir sefer daha satın alma opsiyonuyla kiralık transferi konusunda İtalyan kulübü ile anlaşmaya vardı.

YENİ TAKIMI HELLAS VERONA

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Hellas Verona, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık geçiren 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray ile her konuda anlaşma sağladı.

BUGÜN İTALYA'YA GİDİYOR

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli stoperin, bugün sağlık kontrolleri için İtalya'ya gideceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.