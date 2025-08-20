Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'da bir veda daha! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da bir veda daha! Yeni takımı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Alman sol bek Derrick Köhn'ü 4 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında Bundesliga ekibi 1. FC Union Berlin'e gönderen Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği bir yabancı oyuncuyla daha yollarını ayırdı.

1. FC Union Berlin'e imza atan Derrick Köhn'e veda eden Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un bir sefer daha satın alma opsiyonuyla kiralık transferi konusunda İtalyan kulübü ile anlaşmaya vardı.

YENİ TAKIMI HELLAS VERONA

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Hellas Verona, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık geçiren 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray ile her konuda anlaşma sağladı.

BUGÜN İTALYA'YA GİDİYOR

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli stoperin, bugün sağlık kontrolleri için İtalya'ya gideceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

