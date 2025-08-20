Okan Buruk açıkladı! Transferde kimsenin duymadığı isim ortaya çıktı

Futbol kariyerine Dender altyapısında başlayan, 2022 yılında Club Brugge’den Royal Antwerp'e transfer olan Senne Lammens'in, Galatasaray'ın transfer listesine girdiği ortaya çıktı. Antwerp ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam eden 23 yaşındaki kalecinin, futbolcu analiz sitesi Transfermarkt’a göre güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

"LAMMENS LİSTEMİZDE"

TV100'de yayınlanan 'Kale Arkası' programında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Galatasaray bu sene transferlerde elit oyuncuları tercih etti. Avrupa’nın neresine gidersek gidelim, herkes Galatasaray’dan bahsediyor. Önümüzde seçenekler var. En kısa zamanda kaleci transferini yapacağız. Antwerp'in kalecisi Senne Lammens listemizde bulunuyor. 6-7 kişilik kaleci listemiz var. Stoper transferi için hedeflerimiz var. 3-4 tane oyuncu ile görüşüyoruz. Akanji ile ilgili net bir durum yok. Orta saha transferi yapabiliriz ama bütçemize bağlı. Sane ve Osimhen’i aldığımız için transfer bütçesinin önemli bir kısmını orada kullandık" ifadelerini kullandı.

GÜNAY'A ÖVGÜ

Sözleşmesi uzatılan Günay Güvenç'in performansını da değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Günay oynadığı maçlarda çok başarılı oldu. Performansı bizim için çok önemli. Avrupa listesi 2 Eylül’de veriliyor. O zamana kadar bir süremiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.