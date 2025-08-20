Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Okan Buruk açıkladı! Transferde kimsenin duymadığı isim ortaya çıktı

Okan Buruk açıkladı! Transferde kimsenin duymadığı isim ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Buruk açıkladı! Transferde kimsenin duymadığı isim ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son günlerde Ederson, Yann Sommer ve Uğurcan Çakır isimlerinin ön plana çıktığı kaleci transferi çalışmaları hakkında bilgi verirken, ilgilendikleri sürpriz bir file bekçisini de ilk kez futbol kamuoyuyla paylaştı.

Futbol kariyerine Dender altyapısında başlayan, 2022 yılında Club Brugge’den Royal Antwerp'e transfer olan Senne Lammens'in, Galatasaray'ın transfer listesine girdiği ortaya çıktı. Antwerp ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam eden 23 yaşındaki kalecinin, futbolcu analiz sitesi Transfermarkt’a göre güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

Okan Buruk açıkladı! Transferde kimsenin duymadığı isim ortaya çıktı - 1. Resim

"LAMMENS LİSTEMİZDE"

TV100'de yayınlanan 'Kale Arkası' programında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Galatasaray bu sene transferlerde elit oyuncuları tercih etti. Avrupa’nın neresine gidersek gidelim, herkes Galatasaray’dan bahsediyor. Önümüzde seçenekler var. En kısa zamanda kaleci transferini yapacağız. Antwerp'in kalecisi Senne Lammens listemizde bulunuyor. 6-7 kişilik kaleci listemiz var. Stoper transferi için hedeflerimiz var. 3-4 tane oyuncu ile görüşüyoruz. Akanji ile ilgili net bir durum yok. Orta saha transferi yapabiliriz ama bütçemize bağlı. Sane ve Osimhen’i aldığımız için transfer bütçesinin önemli bir kısmını orada kullandık" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk açıkladı! Transferde kimsenin duymadığı isim ortaya çıktı - 2. Resim

GÜNAY'A ÖVGÜ

Sözleşmesi uzatılan Günay Güvenç'in performansını da değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Günay oynadığı maçlarda çok başarılı oldu. Performansı bizim için çok önemli. Avrupa listesi 2 Eylül’de veriliyor. O zamana kadar bir süremiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Okan Buruk açıkladı! Transferde kimsenin duymadığı isim ortaya çıktı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Umre üzerinden mizah! Fenomen Özlem Öz'ün videosu tepki çektiOkullarda neden zil çalmayacak, yasaklandı mı? MEB’den 2025-2026 için yeni genelge
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'un yeni orta sahası Christ Inao Oulai: Lokomotif gibiyim - SporTrabzonspor'un yeni orta sahası Christ Inao Oulai: Lokomotif gibiyimOfsayt krizinin perde arkası! Penaltı yok, çizgi çekmeyin... - SporOfsayt krizinin perde arkası! Penaltı yok, çizgi çekmeyin...Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın haklarını yedirmemekte kararlı! Ben bu oyunu bozarım... - SporBaşkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın haklarını yedirmemekte kararlı! Ben bu oyunu bozarım...Dev gelir yolda! İşin içinde 29 milyon var - SporDev gelir yolda! İşin içinde 29 milyon varJose Mourinho, Play-Off turunda Benfica'ya karşı umudunu koruyor! Her şeyimizi vereceğiz - SporJose Mourinho, Play-Off turunda Benfica'ya karşı umudunu koruyor! Her şeyimizi vereceğizYabancılar gitti! Aslan'da üç ayrılık birden - SporYabancılar gitti! Aslan'da üç ayrılık birden
Sonraki Haber Yükleniyor...