5 farklı ülke, 5 takım! Galatasaray'dan ayrıldı, yeni adresi şaşırttı

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda Aalborg'tan bir milyon 750 bin eurobonservis karşılığında transfer ettiği Mathias Ross ile geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılılarda geçirdiği 3 sezonun 2'sinde Nijmegen ve Sparta Prag'ta kiralık forma giyen Danimarkalı stoperin yeni takımı belli oluyor.

İNGİLTERE YOLCUSU

Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Galatasaray'da 2 maça çıkan ve bir gol atan Mathias Ross, Championship'te (İngiliz futbolunda 2'nci lig) küme düşen Plymouth ile anlaşma aşamasına geldi.

3 KULÜBÜ REDDETTİ

Danimarka basınından Nordjyske'nin haberine göre; 24 yaşındaki oyuncu, daha fazla forma şansı bulmak için için Oxford, Sheffield Wednesday ve Hull City'nin teklifini geri çevirdi.