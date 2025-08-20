5 farklı ülke, 5 takım! Galatasaray'dan ayrıldı, yeni adresi şaşırttı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
AaB Fodbold (Danimarka), NEC Nijmegen (Hollanda), Galatasaray ve Sparta Prag'ta (Çekya) mücadele eden Mathias Ross, 7 yıllık profesyonel kariyerinde 5'inci farklı ülkeye gidiyor. 24 yaşındaki savunma oyuncusu, İngiliz 3'üncü ligindeforma giymeye hazırlanıyor.
Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda Aalborg'tan bir milyon 750 bin eurobonservis karşılığında transfer ettiği Mathias Ross ile geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılılarda geçirdiği 3 sezonun 2'sinde Nijmegen ve Sparta Prag'ta kiralık forma giyen Danimarkalı stoperin yeni takımı belli oluyor.
İNGİLTERE YOLCUSU
Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Galatasaray'da 2 maça çıkan ve bir gol atan Mathias Ross, Championship'te (İngiliz futbolunda 2'nci lig) küme düşen Plymouth ile anlaşma aşamasına geldi.
3 KULÜBÜ REDDETTİ
Danimarka basınından Nordjyske'nin haberine göre; 24 yaşındaki oyuncu, daha fazla forma şansı bulmak için için Oxford, Sheffield Wednesday ve Hull City'nin teklifini geri çevirdi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş