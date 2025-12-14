İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dolgu alanına çevrilen ve su seviyesi neredeyse tamamen kaybolan Arnavutköy'deki Bolluca Mavi Göl'de balıklar can çekişiyor. Balçığa dönen göldeki ölü balıklar alanda çalışan işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bolluca Mahallesi sınırlarında bulunan Mavi Göl çevresinde bir süredir dolgu çalışmaları yürütülüyordu.

Çalışmalar kapsamında bölgeye hafriyat toprağı döküldü. Yapılan döküm işlemiyle birlikte gölün su dengesi bozuldu, su seviyesi hızla çekildi.

BALÇIK İÇİNDE ÇIRPINAN BALIKLAR

Suyun yerini alan çamur tabakasında binlerce balık oksijensiz kaldı.

İşçiler tarafından kaydedilen görüntülerde, balıkların balçık içinde çırpındığı ve su arayışı içinde oldukları görüldü.

Can çekişen balıklar işçiler tarafından götürülürken kokmaya başlayan binlerce balık belli alanlara yığıldı.

İş makineleri ölü balıklarla karşılaşıyor.

İşçiler hayatta olan balıkları taşıyor

Kuruyan alanlarda kalan ölü balıklar

Bazı balıklar büyüklükleriyle çalışanların dikkatini çekti

