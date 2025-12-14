İhlas Haber Ajansı • İstanbul
İBB'nin uygulaması Mavi Göl'ü kurutuyor: Can çekişen balıkları işçiler görüntüledi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dolgu alanına çevrilen ve su seviyesi neredeyse tamamen kaybolan Arnavutköy'deki Bolluca Mavi Göl'de balıklar can çekişiyor. Balçığa dönen göldeki ölü balıklar alanda çalışan işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Özetle
Gündem
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bolluca Mahallesi'ndeki Mavi Göl çevresinde dolgu çalışmaları yüzünden gölün su seviyesi çekilince binlerce balık ortaya çıktı.
- Çalışmalar kapsamında bölgeye hafriyat toprağı döküldü.
- Dolgu işlemiyle birlikte gölün su dengesi bozulup su seviyesi hızla çekildi.
- Suyun yerini çamur tabakasının almasıyla binlerce balık oksijensiz kaldı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bolluca Mahallesi sınırlarında bulunan Mavi Göl çevresinde bir süredir dolgu çalışmaları yürütülüyordu.
Çalışmalar kapsamında bölgeye hafriyat toprağı döküldü. Yapılan döküm işlemiyle birlikte gölün su dengesi bozuldu, su seviyesi hızla çekildi.
BALÇIK İÇİNDE ÇIRPINAN BALIKLAR
Suyun yerini alan çamur tabakasında binlerce balık oksijensiz kaldı.
İşçiler tarafından kaydedilen görüntülerde, balıkların balçık içinde çırpındığı ve su arayışı içinde oldukları görüldü.
Can çekişen balıklar işçiler tarafından götürülürken kokmaya başlayan binlerce balık belli alanlara yığıldı.
