Artvin’de yamaçtan kopan dev kaya parçaları dehşet saçtı. Yolda ilerleyen minibüsün üzerine düşen kayalar aracın tabanını parçalarken, 3 kişi ise ölümden döndü.

Artvin-Borçka kara yolunda korku dolu bir olay yaşandı. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları, Artvin yönünde giden minibüsün üzerine düştü.

Dev kayalar minibüsün üzerine düştü

TAVANINI PARÇALADI

Minibüsün tavanını parçalayan kayalar, koltukların üzerine düştü. Korkunç kazada minibüsün içerisinde bulunan sürücü ve yolcular ölümden döndü. 3 kişi kazadan yara almadan kurtulurken minibüs büyük hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi.

Koltukları parçaladı, 3 kişi ölümden döndü

YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Öte yandan Artvin-Borçka kara yolu, kaya düşmesi sonucu yola savrulan parçalar ve hasar gören minibüs nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kaya ve araç kaldırma çalışmaları başlatılan bölgede, güvenlik önlemleri alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ise yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaya düşen minibüs kullanılamaz hale geldi

