"Hayat ucuzlayacak, hizmet gelecek” vaadiyle 2019’da göreve gelen İmamoğlu yönetimi, 6 yılın sonunda İstanbul’u artan maliyetlerle baş başa bıraktı. Döviz, asgari ücret ve akaryakıtta piyasa şartlarına bağlı artışlar yaşanırken, İBB hizmetlerinde zam rekoru kırıldı.

KAAN ZENGİNLİ- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden hakkında yürütülen soruşturmalar sebebiyle uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu yönetiminde geçen 6 yılın sonunda “israf bitecek, hayat ucuzlayacak, hizmet gelecek” söylemlerinin altı doldurulamadı.

İstanbullular artan belediye faturaları, çözülemeyen kronik problemler ve tutulmayan vaatlerle karşı karşıya kaldı.

İBB yönetimi, yaşanan fiyat artışlarını genel ekonomik şartlarla açıklamaya çalışsa da rakamlar belediye hizmetlerine yapılan zamların piyasa artışlarının çok üzerine çıktığını gösteriyor.

2019’dan bu yana döviz, akaryakıt, enerji ve asgari ücrette belli artışlar yaşanırken, İBB’nin su, ulaşım, otopark, mezarlık ve çeşitli hizmet kalemlerinde uyguladığı fahiş zamlar dikkat çekici boyutlara ulaştı. 2019’da 5,68 TL olan dolar kuru bugün 42 TL seviyelerine çıkarak yaklaşık yüzde 644 arttı. Aynı dönemde akaryakıta yüzde 659, asgari ücrete yüzde 994, doğalgaza yüzde 412 ve elektriğe yüzde 239 zam geldi. Buna karşın İBB’nin doğrudan sunduğu temel hizmetlerdeki artışlar, bu oranların da üzerinde gerçekleşti.

MEZARLIK BİLE LÜKS OLDU

2019’da birinci grup mezar yeri ücreti 30 bin lira seviyesindeyken bugün yüzde 1.016 artışla 334 bin 896 liraya yükseldi. En düşük fiyatlı dördüncü grup mezar yerinde dahi ücretler 2 bin liradan 10 bin 728 liraya çıkarak yüzde 436 arttı.

Cenaze hizmetleri yeri ruhsat bedeli ise 80 liradan 544 liraya yükseldi. Lahit mezarlardaki artış oranının ise yüzde 1.271 olduğu görüldü. 2019’da İstanbullular metreküp başına 4,60 lira ödediği su için bugün 52,45 lira ödüyor. Yaklaşık yüzde 1.040’lık bu artışın yanı sıra, su fiyatlarının TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasına bağlanarak otomatik zam sistemine geçirilmesi eleştirileri daha da artırdı.

ZAM ŞAMPİYONU İSPARK

Toplu ulaşımda da tablo değişmedi. 2019’da 2 lira 60 kuruş olan İstanbulkart tam biniş ücreti, 2025 itibarıyla 35 liraya yükseldi.

Yüzde 1.246’lık bu artış, seçim döneminde “ulaşım maliyetine sunulacak” açıklamalarıyla taban tabana zıt bir görüntü ortaya koydu. 2019’da 1–2 saatlik İSPARK otopark ücreti 6 lirayken, bu rakam önce 70 liraya, ardından 220 lira ve üzerine çıktı.

Toplam artış oranı yüzde 3.567’yi buldu. Seçim sürecinde “kimse mahallesindeki İSPARK’a para ödemeyecek” denilmesine rağmen, bugün otopark ücretleri birçok vatandaş için erişilemez hâle geldi. Hayır ve dinî hizmetlerdeki artışlar da dikkat çekti.

2019’da 10 bin lira olan çeşme yaptırma bedeli, 500 bin liraya yükseldi. Yaklaşık yüzde 4.900’lük bu artış, sosyal belediyecilik iddiasıyla çelişen bir tablo olarak yorumlandı. İSPARK başta olmak üzere birçok iştirak şirketinin yıllardır zarar açıkladığı, buna rağmen hizmet bedellerinin sürekli artırıldığı eleştirileri gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar, “Zam yapılıyor ama bu para nereye gidiyor?” sorusuna net bir cevap bekliyor.

SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ

Fiyat artışlarının yanı sıra, Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da verdiği vaatlerin önemli bir kısmının hayata geçirilmediği yönündeki eleştiriler de artıyor.

Trafiğin çözüleceği, metrobüs hattının güçlendirileceği, otopark probleminin biteceği ve İstanbul’un büyük depreme hazırlanacağı yönündeki sözlerin, aradan geçen yıllara rağmen karşılık bulmadığı ifade ediliyor. Kentsel dönüşüm sürecinin ise son yılların en yavaş dönemlerinden birini yaşadığı belirtiliyor.

ZAM SEBEBİ AÇIKLANSIN

AK Partili Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Meryem Karaköse, kötü yönetimin bedelinin vatandaşa ödetildiğini söyledi. Karaköse “İBB yönetimini, tarifelerdeki artışların gerekçelerini kalem kalem, maliyet tablolarıyla açıklamaya, otopark üretimi, ulaşım ve su yönetiminde verimlilik odaklı bir revizyon yapmaya, hakkaniyetli tarife düzenlemesine dönmeye, harcama süreçlerinde en üst düzey şeffaflık standardını uygulamaya davet ediyoruz” dedi.

