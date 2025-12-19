TBMM, kamu yöneticileri ve kariyer meslek uzmanlarına yönelik 30–65 bin liralık seyyanen zam teklifini AK Parti önergesiyle geri çekti.

HABER MERKEZİ- Kamu yöneticileri ve kariyer meslek uzmanları için 30 ile 65 bin lira arasında seyyanen zam teklifi TBMM Genel Kurulunda AK Parti’nin verdiği önerge ile geri çekildi.

Yaklaşık 34 bin 200 kariyer meslek mensubu ve yöneticiyi etkileyecek olan seyyanen zam teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti.

Düzenleme, özellikle taşradaki memurları etkilememesi, bu sebeple “eşitlik” ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle kamuoyunda tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teklifin ücret adaleti ve çalışma barışını koruma gerekçesiyle geri çekilmesi talimatını vermişti.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kamu personel rejimiyle ilgili kapsamlı bir kanun teklifi hazırlanması ve bu yıl içinde Meclis gündemine getirilmesi öngörülüyor.



