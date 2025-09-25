Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut'a destek: Sadece cevapları paylaşıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 1-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından taraftarın tezahüratlarına cevap veren teknik direktör İlhan Palut hakkında konuştu.

"SORULAR DA PAYLAŞILSA DAHA SAĞLIKLI OLURDU"

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Bakır, "İlhan Palut, Çaykur Rizespor için önemli bir değer. İlhan Hoca'nın sadece cevapları paylaşıldı. İlhan Hoca'ya sorulan sorular da paylaşılsa daha sağlıklı olurdu" dedi.

NE OLMUŞTU?

İlhan Palut, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Sanki hep kötü kötü kötü de kredi kullanıyormuşum gibi bir durum yok. İlk önce bunu aldım cebime koydum. Kimse bunu yanlış anlamasın. Ben hangi kulüpte çalıştığımı da çok iyi biliyorum. Yaptığım işi de çok iyi biliyorum. Ben tabiri caizse çırpınıyorum, her antrenman çırpınıyorum, her maç çırpınıyorum. Benim vicdanım rahat. Ama Çaykur Rizespor takımını sanki aldığımız yerden çok daha altlara getirmişiz, yerle yeksan etmişiz gibi bir hava da oluşturuluyorsa, o uysal adam yok olur" ifadelerini kullanmıştı.