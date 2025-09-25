Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut'a destek: Sadece cevapları paylaşıldı

Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut'a destek: Sadece cevapları paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çaykur Rizespor&#039;dan İlhan Palut&#039;a destek: Sadece cevapları paylaşıldı
Çaykur Rizespor, İlhan Palut, Teknik Direktör, Açıklama, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in ilk 3 haftasında galibiyet alamayan, son 2 maçında ise Gençlerbirliği'ni mağlup edip, Kocaelispor ile berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut için açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 1-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından taraftarın tezahüratlarına cevap veren teknik direktör İlhan Palut hakkında konuştu.

"SORULAR DA PAYLAŞILSA DAHA SAĞLIKLI OLURDU"

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Bakır, "İlhan Palut, Çaykur Rizespor için önemli bir değer. İlhan Hoca'nın sadece cevapları paylaşıldı. İlhan Hoca'ya sorulan sorular da paylaşılsa daha sağlıklı olurdu" dedi.

Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut'a destek: Sadece cevapları paylaşıldı - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

İlhan Palut, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Sanki hep kötü kötü kötü de kredi kullanıyormuşum gibi bir durum yok. İlk önce bunu aldım cebime koydum. Kimse bunu yanlış anlamasın. Ben hangi kulüpte çalıştığımı da çok iyi biliyorum. Yaptığım işi de çok iyi biliyorum. Ben tabiri caizse çırpınıyorum, her antrenman çırpınıyorum, her maç çırpınıyorum. Benim vicdanım rahat. Ama Çaykur Rizespor takımını sanki aldığımız yerden çok daha altlara getirmişiz, yerle yeksan etmişiz gibi bir hava da oluşturuluyorsa, o uysal adam yok olur" ifadelerini kullanmıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kur korumalı mevduat bakiyelerinde 24 milyar liralık düşüş 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Mustafa Eskihellaç'ın son durumu - SporTrabzonspor'dan açıklama: Mustafa Eskihellaç'ın son durumuAlanyaspor hazırlıkları tamamlandı: Galatasaray'da Osimhen sevinci - Spor3 maçı kaçıran Osimhen'de yeni gelişmeAcun Ilıcalı'dan Fenerbahçe itirafı: Hayatımda ilk defa zorlandım! - SporAcun'dan Fenerbahçe itirafı: Hayatımda ilk defa zorlandımNBA'de "en iyi 100 oyuncu" açıklandı! Milli yıldız Alperen Şengün de listede - SporRekorları altüst eden milli yıldız da listedeAli Koç açıkladı: Fenerbahçe'ye verdiği paranın 360 milyon TL'sini geri mi aldı? - SporKoç açıkladı: Kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri mi aldı?MHK duyurdu: Galatasaray maçıyla birlikte yeniden uygulanacak - SporMHK duyurdu: Galatasaray maçıyla yeniden uygulanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...