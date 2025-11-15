Houston Rockets farklı kazandı: Alperen Şengün'den 'double-double'
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda (Emirates NBA Cup) Houston Rockets, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptığı maçta Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 140-116 mağlup etti.
- Alperen Şengün'lü Houston Rockets, 'Trail Blazers'ı 140-116 yendi.
- Milli oyuncumuz; 25 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist ile 'triple-double' yapmaya çok yaklaştı.
- Adem Bona, Philadelphia 76ers'da 2 sayı ve 5 ribaunt ile mücadele etti.
NBA Kupası'nda Houston Rockets, deplasmanda Trail Blazers'ı 24 sayı farkla 140-116 yendi. Toyota Center'da oynanan karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün, 25 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistlik performans sergiledi.
Kevin Durant, 30 sayı ile takımını galibiyete taşırken; Jabari Smith 22 ve Amen Thompson 19 sayıyla oynadı.
Blazers'da Deni Avdija 22 sayı ve 10 ribauntla 'double-double' yaparken, Shaedon Sharpe 19 sayıyla oynadı.
ADEM BONA'LI SIXERS, PISTONS'A KAYBETTİ
Milli oyuncu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Detroit Pistons'a 114-105 yenildi.
Little Caesars Arena'da oynanan müsabakada Adem Bona 2 sayı ve 5 ribauntluk performans gösterdi. Tyrese Maxey 31 sayıyla oynarken, VJ Edgecombe 18 sayı kaydetti.
Pistons'da Javonte Green 21 sayı ve 9 ribaunt, Daniss Jenkins ise 19 sayı kaydetti.