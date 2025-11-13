Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptığı karşılaşmada Washington Wizards'ı 23 sayı farkla 135-112 mağlup etti.

NBA'de Washington Wizards'ı konuk eden Houson Rockets, sahadan 135-112'lik skorla galip ayrıldı. Rockets'ta 27 dakika 46 saniye süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle oynarken; Kevin Durant 23 sayı kaydetti.

Alperen Şengün

Wizards'ta Alex Sarr'ın 25 sayı ve 11 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı.

JOKIC'TEN 55 SAYI

Denver Nuggets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 130-116 yenerek üst üste 6'ncı galibiyetini aldı.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 55 sayıyla NBA'de bu sezon en çok sayı atan oyuncu rekorunu egale etti. Oklahoma City'nin yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 23 Ekim'de Indiana'ya karşı oynanan çift uzatmalı maçta 55 sayı üretmişti. Clippers'ta ise James Harden, 23 sayı, Jordan Miller ise 22 sayı attı.

PISTONS'TAN ÜST ÜSTE 8'İNCİ GALİBİYET

Detroit Pistons, konuk ettiği Chicago Bulls'u 124-113 yenerek üst üste 8'inci galibiyetini elde etti.

Pistons'ta Paul Reed, 28 sayı ve 13 ribauntla galibiyette önemli rol oynarken Duncan Robinson ise 23 sayı kaydetti. Bulls'ta Matas Buzelis, 21 sayı, Kevin Huerter ise 20 sayı attı.

CURRY'DEN 45 SAYI

Stephen Curry'nin 46 sayı attığı maçta Golden State Warriors, Victor Wembanyama ve Stephon Castle'ın triple-double'larına rağmen San Antonio Spurs'ü deplasmanda 125-120 mağlup etti.

Stephen Curry

Warriors'ta Jimmy Butler, 28 sayı kaydetti. Spurs'ta "triple-double" yapan oyunculardan Wembanyama, 31 sayı, 15 ribaunt ve 10 asist üretirken Castle ise 23 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle oynadı.

GÖKHAN KARATAŞ

