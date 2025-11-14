Booker-Brooks ikilisinden 65 sayı: Phoenix Suns seriyi 5 maça çıkardı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 133-98 yenerek, üst üste 5'inci galibiyetini elde etti. Devin Booker - Dillon Brooks ikilisi, 65 sayı atarak galibiyette başrolü üstlendi.
- Phoenix Suns, Mortgage Matchup Center'da Devine Booker ve Dillon Brooks'un katkılarıyla Indiana Pacers'ı 133-98 yendi.
- Atlanta Hawks, Jalen Johnson'ın triple-double performansıyla Utah Jazz'ı 132-122 yenerken, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
- Toronto Raptors, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 126-113 yenerek, son 7 maçta 6'ncı galibiyetini elde etti.
NBA'de Phoenix Suns, Mortgage Matchup Center'da oynanan maçta Indiana Pacers'ı 133-98 mağlup etti. Devin Booker, 33 sayı, 7 asist, 5 ribaunt; Dillon Brooks 32 sayılık performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Pacers'ta Andrew Nembhard 21 sayı, 8 asist; Pascal Siakam 19 sayı kaydetti.
JALEN JOHNSON'DAN TRIPLE-DOUBLE
Deplasmanda Utah Jazz'ı 132-122 yenen Atlanta Hawks, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Hawks'ta 31 sayı, 18 ribaunt, 14 asistlik performansıyla Jalen Johnson takımını sırtlarken, Onyeka Okongwu 32 sayı, 11 ribauntluk katkı sağladı. Jazz'da Lauri Markkanen'nin 40 sayı, 7 ribauntluk çabası mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
RAPTORS 7'DE 6 YAPTI
Deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 126-113 yenen Toronto Raptors, son 7 maçta 6'ncı galibiyetini elde etti.
Raptors'ta Scott Barnes 28 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle takımının en skorer ismi olurken, Cavaliers'ta Donovan Mitchell 31 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle parkeden ayrıldı.