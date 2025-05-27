Rusya destekli hacker grubu NATO ağlarını hackledi!

Hollanda istihbarat kurumlarına göre, Rusya destekli olduğu belirtilen "Laundry Bear" adlı kimliği belirsiz bir hacker grubu, Avrupa'daki polis ağlarına, NATO sistemlerine ve ileri teknoloji şirketlerine yönelik siber saldırılar gerçekleştirdi.

Avrupa’nın dijital güvenliği büyük bir sarsıntı yaşadı. Reuters’ın haberine göre, “Laundry Bear” adı verilen ve Rusya tarafından desteklendiği düşünülen bir hacker grubu, uzun süre fark edilmeden faaliyet gösterdi.

Grup, NATO’nun, Hollanda polisinin ve bazı Avrupa ülkelerinin sistemlerine sızarak gizli bilgilere ulaştı. Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Dairesi ile Askeri İstihbarat Ajansı, Laundry Bear grubunun büyük olasılıkla Rus devleti tarafından desteklendiğini parlamentoya gönderilen ortak bir mektupta açıkladı.

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"YALNIZCA HOLLANDA DEĞİL"

Yetkililer, “Hollanda kurumlarına yönelik siber saldırılar, bu hacker grubundan kaynaklanan daha geniş kapsamlı bir uluslararası siber tehdidin parçasıdır” açıklamasında bulundu. Grup, sadece Hollanda değil, NATO ve bazı Avrupa ülkelerindeki sistemleri de hedef aldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE SİLAH TEDARİKİ ODAKTA

Yayımlanan açıklamaya göre, Laundry Bear grubunun hedeflerinden biri de Batılı devletlerin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle erişilemeyen ileri teknoloji ürünlerine sahip şirketlerdi. Ayrıca grup, “Batılı hükümetlerin askeri teçhizat tedariki ve üretimi ile Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatına ilişkin bilgi” toplamaya çalıştı.

2024'TEN BU YANA AKTİF OPERASYON

Soruşturma raporlarına göre Laundry Bear, en az 2024’ten bu yana Batılı hükümetler ve kurumlara karşı siber casusluk operasyonları yürütüyor. Hollanda güvenlik yetkilileri, grubun ortaya çıkmasının ardından operasyonlarla ilgili detayları derinlemesine incelemeye aldı.