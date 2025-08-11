Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kamil Koç hacklendi mi, çöktü mü? Sahte link mesajları SMS yoluyla iletildi!

Kamil Koç hacklendi mi, çöktü mü? Sahte link mesajları SMS yoluyla iletildi!

Kamil Koç hacklendi mi, çöktü mü? Sahte link mesajları SMS yoluyla iletildi!
Türkiye’nin köklü yolcu taşımacılığı firmalarından Kamil Koç’un SMS altyapısında yaşanan güvenlik açığı, kullanıcıları dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya bıraktı. Şirketin mesajlaşma sistemine siber saldırı düzenleyen hackerlar, müşterilere VakıfBank ve Binance’i hedef alan sahte kredi ve yatırım teklifleri içeren dolandırıcılık mesajları gönderdi.

Kamil Koş hacklendi mi sorusu gündemde! Siber saldırganlar, müşterilerin telefonlarına gerçekçi görünen ama tamamen sahte içerikli mesajlar yolladı. VakıfBank kullanıcıları hedef alınırken, mesajlarda “VakıfBank’tan SkyLimit üyelerine özel 300 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı” gibi cazip ifadeler yer aldı.

KAMİL KOÇ HACKLENDİ Mİ?

Türkiye’nin köklü yolcu taşımacılığı firması Kamil Koç’un SMS altyapısında yaşanan güvenlik sorunu gündeme geldi.

Şirketin mesajlaşma sistemine yönelik gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda, kullanıcıların telefonlarına sahte kredi ve yatırım fırsatları içeren dolandırıcılık mesajları gönderildi. Henüz Kamil Koç’tan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

KAMİL KOÇ ÇÖKTÜ MÜ?

Şirketin dijital altyapısında bir çökme yaşandığına dair bir bilgi verilmedi. Yaşanan sorun, Kamil Koç’un SMS gönderim sisteminin hacklenmesiyle sınırlı kaldığı düşünülüyor.

KAMİL KOÇ SAHTE SMS OLAYI NEDİR?

Kamil Koç’un mesaj sistemi üzerinden gönderilen sahte SMS’lerde VakıfBank ve Binance müşterilerine yönelik dolandırıcılık amaçlı bağlantılar yer aldı.

Sahte mesajlarda, bankanın resmi sitesine çok benzeyen ancak dolandırıcılık için hazırlanan sahte internet sitelerine yönlendiren linkler kullanıldı.

Kullanıcıların gönderilen bağlantılara tıklamaması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması önem taşıyor. Olayla ilgili Kamil Koç tarafından henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

