Kamil Koç’un SMS altyapısı hacklendi, kullanıcıların telefonlarına sahte kredi ve yatırım fırsatları içeren dolandırıcılık mesajları gönderildi. Hedefte VakıfBank ve Binance müşterileri var. Kamil Koç'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Türkiye’nin köklü otobüs firmaları arasında yer alan ve geçtiğimiz yıllarda FlixBus tarafından satın alınan Kamil Koç'un SMS sistemi hacklendi. Şirketin mesaj sistemini ele geçirenler, müşterilere 'sahte bağlantılar' içeren dolandırıcılık mesajları gönderdi.

VAKIFBANK MÜŞTERİLERİNİ HEDEF ALDILAR

Gönderilen sahte mesajlar, özellikle VakıfBank kullanıcılarını hedef aldı. Mesaj içeriğinde "VAKIFBANK’tan SkyLimit kullanıcılarına özel 300.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi fırsatı" ifadesi yer alırken, bağlantı kısmında da bankanın resmi sitesine benzeyen ancak sahte olan bir link kullanıldı.

Donanımhaber'in haberine göre; kullanıcılar, Kamil Koç’tan geldiğini düşündükleri bu mesaja güvenerek bağlantıya tıkladıkları takdirde dolandırıcıların hazırladığı internet sitesine yönlendiriliyor. VakıfBank'ın resmi sayfasının birebir kopyası şeklinde tasarlanan site, kullanıcılara güven veriyor ve bilgilerin girilmesi sağlanıyor.

Kamil Koç'un SMS sistemi hacklendi! Gelen mesajı gören kullanıcılar şaşırdı - 1. Resim

VAKIFBANK'LA SINIRLI DEĞİL

Bu yöntemle mobil bankacılık bilgileri ele geçirilen kullanıcıların hesapları siber dolandırıcılar tarafından boşaltılıyor. Ayrıca, bu olay yalnızca VakıfBank ile sınırlı değil. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına göre bazılarına sahte Binance bağlantıları da gönderildiği görülüyor. İşte o mesajlardan bazıları:

Kamil Koç'un SMS sistemi hacklendi! Gelen mesajı gören kullanıcılar şaşırdı - 2. Resim

Kamil Koç'un SMS sistemi hacklendi! Gelen mesajı gören kullanıcılar şaşırdı - 3. Resim

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayla ilgili şu ana kadar Kamil Koç’tan resmi bir açıklama yapılmadı.

