ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artış kaydetti. Bu dönemde ÜFE aylık bazda Haziran 2022'den bu yana en yüksek artışı gösterdi. Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 olması yönündeydi. ÜFE, haziranda aylık bazda değişim göstermemişti.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 3,3 Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış temmuzda yüzde 3,3 oldu. Söz konusu dönemde ÜFE yıllık bazda şubat ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti.