Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentileri aştı

ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentileri aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de üretici enflasyonu temmuzda beklentileri aştı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artış kaydetti. Bu dönemde ÜFE aylık bazda Haziran 2022'den bu yana en yüksek artışı gösterdi. Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 olması yönündeydi. ÜFE, haziranda aylık bazda değişim göstermemişti.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 3,3

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış temmuzda yüzde 3,3 oldu. Söz konusu dönemde ÜFE yıllık bazda şubat ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun temmuzda yıllık bazda yüzde 2,5 olması yönündeydi. ÜFE, haziranda yıllık bazda yüzde 2,4 artmıştı.

ÇEKİRDEK ÜFE 

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,7 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,9 olması yönündeydi.

Çekirdek ÜFE, haziranda aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Drita - FCSB maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün rekor kırmıştı! ABD'den Bitcoin'i uçuracak karar - EkonomiABD'den Bitcoin'i uçuracak kararMerkez Bankası rezervlerinde rekor! Kasadaki paranın miktarı güven verdi - EkonomiMerkez Bankası rezervlerinde rekorKKM bakiyelerinde 19 milyar liralık düşüş - EkonomiKKM bakiyelerinde 19 milyar liralık düşüşAylardır maaş alamıyorlar! İşçiler, CHP'li başkanın kapısına dayandı - Ekonomiİşçiler, CHP'li başkanın kapısına dayandıTemmuzda 300 puan düşürülmüştü! Karahan'dan "Faiz indirimleri devam edecek mi?" sorusuna cevap - EkonomiFaiz indirimleri devam edecek mi?1 sabit 2 değişiklik! Merkez Bankası 2025, 2026 ve 2027 enflasyon tahminlerini açıkladı - EkonomiMerkez Bankası yıl sonu tahminlerini açıkladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...